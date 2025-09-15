La Casa de los Famosos México en vivo: Elaine Haro se convierte en la séptima eliminada del reality

La séptima gala de eliminación en La Casa de los Famosos México mostró un aumento en la tensión entre los participantes y el público. Durante la transmisión del domingo 14 de septiembre, los habitantes enfrentaron una de las decisiones más esperadas de la temporada, marcada por la dinámica de posicionamiento.

Shiky y Elaine Haro pasan al jardín para subir a la silla giratoria. Esta será la última vez que se verá a uno de estos dos participantes dentro del reality show.

Aldo de Nigris es el segundo salvado de la noche y continúa su camino para ser uno de los finalistas del reality show.

Alexis Ayala se convierte en la primera persona salvada por el público esta noche y regresa a la casa una semana más.

04:10 hs

(La Casa de los Famoso México)

La séptima gala de eliminación mantiene en vilo a los habitantes de La Casa de los Famosos México. Esta noche, seis habitantes están en riesgo: Alexis Ayala, Aarón Mercury, Elaine Haro, Abelito, Shiky y Aldo De Nigris, luego de que el pasado viernes Guana usó el poder de la salvación para sacar a Dalílah Polanco de la placa de nominados.

Los nominados expresaron sus nervios y deseos de permanecer en el reality: Alexis dijo que si los finalistas son de Noche ya ganó, Shiky comentó que es una noche de emociones intensas, Elaine aseguró que si se queda confirmará que está haciendo las cosas bien y si se va lo hará feliz, mientras que Aarón lamentó no haber aprovechado para abrazar a su mamá en el “congelados” de la casa. Aldo confesó que está muy nervioso, Abelito aseguró que quiere llegar con la manada y que está a tope de nerviosismo.

En los posicionamientos, Guana se posicionó contra Aarón, señalando que lo ve diferente y que no es el mismo que conoció al inicio. Mar Contreras se posicionó contra Shiky porque lo percibe desconectado del juego, mientras que Dalílah lo hizo contra Aldo, a quien reconoció como un gran competidor.

Más tarde arrancaron los sinceramientos. Elaine fue la primera en sincerarse frente a Shiky y le dijo que quiere que salga porque ha tenido poca paciencia en la casa. Aarón le explicó que prefiere que él salga para no desacompletar a su cuarto Noche. Alexis le dijo que para que el cuarto Eclipse llegue completo a la final, él debe irse. Abelito le reclamó los puntos que le dio en la nominación pero reconoció que es parte de la estrategia y le dijo que tiene un gran corazón. Aldo le expresó que cree que la casa le está afectando y por eso prefiere que abandone la competencia.