Elaine Haro rompe el silencio tras su eliminación de La Casa de los Famosos México: “Me mostré tal y como soy”

La actriz dio sus primeras declaraciones entre lágrimas, tras convertirse en la séptima eliminada del reality show. (Captura de pantalla YouTube)

La noche del domingo marcó un punto de quiebre en La Casa de los Famosos México cuando Elaine Haro se convirtió en la séptima eliminada del reality show. La gala, celebrada el 14 de septiembre, estuvo marcada por la aparición de seis nominados y un ambiente de máxima tensión tanto para los participantes como para el público.

La decisión sorprendió al eliminar a una de las figuras que logró mantenerse durante más de 50 días en la competencia.

En esta ocasión, Elaine Haro, junto a Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Shiky, integró una placa de nominados que forzó estrategias inéditas y desencadenó posturas firmes. Durante la transmisión, cada concursante expresó de manera pública quién merecía continuar dentro del programa, lo cual originó un intercambio directo de argumentos y tensiones evidentes.

Elaine llegó en estado de shock al foro de LCDLFM. (Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)

Posteriormente pasaron a la sala de eliminación, donde enfrentaron de manera individual el veredicto definitivo. Galilea Montijo fue dando a conocer los nombres de los aprticipantes que estaban a salvo, primero fue Alexis, luego Aldo y finalmente Aarón Mercury. Por lo que la decisión del público quedo entre Shiky y Elaine.

Siendo el conductor quien logró volver a la casa, mientras que la salida de Elaine Haro causó impacto inmediato entre los habitantes y el público. La actriz reaccionó visiblemente en shock al abandonar el recinto, cruzando la puerta que la condujo al foro, donde ya la esperaban la presentadora y la audiencia.

El regreso de Shiky fue recibido por sus compañeros de cuarto Día con muestras de alivio y emoción. Guana y Dalílah se acercaron de inmediato para abrazarlo y acompañarlo, en respuesta a la carga emocional que experimentó tras una eliminación que dejó huella.

Shuky y la actriz se enfrentaron en la silla giratoria. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

A su salida Haro ofreció sus primeras palabras durante la postgala con Wendy Guevara. “Me siento muy orgullosa, tal vez en momentos dentro de la casa fui muy dura conmigo misma, pensando cosas fuertes, si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal... Quiero de ahora en adelante damirarme más y aplaudirme más las cosas que hago”, rompió en llanto.

La cantante se desahogó con los conductores tras ver la transmisión de sus compañeros que permanecen en la casa más famosa de México. “Me siento feliz porque me mostré tal y como soy, con mis cositas malas, buenas, traté de siempre dar luz”, aseguró.

“Me siento muy feliz, contenta, agradecida con la oportunidad que me dieron de estar en este reality”, finalizó entre lágrimas.

Integrantes de La Casa de los Famosos México 3 que permanecen en la competencia

Shiky

Dalilah Polanco

Aldo De Nigris

Luis Rodríguez ‘Guana’

Mar Conteras

Abelito

Alexis Ayala

Aarón Mercury