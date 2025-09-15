Elaine Haro revela sus sentimientos por Aarón Mercury tras salir de La Casa de los Famosos México

La actriz confesó que su historia quedó pendiente. (Captura de pantalla YouTube)

Elaine Haro afrontó la séptima eliminación en La Casa de los Famosos México y, tras su salida, compartió reflexiones sobre sus vivencias, sus emociones familiares y su experiencia personal en el reality. Haro fue recibida por Galilea Montijo en el foro de televisión, quien le dio la bienvenida con un abrazo y le preguntó por su sentir tras varios días de aislamiento y competencia.

La actriz expresó: “Gali, ¿qué fue eso? Hola a todos, muchas gracias”, palabras que marcaron el cierre de su participación en el programa. En la post gala, la exintegrante se reunió con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff y evidenció la carga emocional del momento. Haro mostró su satisfacción por el regreso de Shiky a la competencia y alentó a ambos equipos a seguir firmes.

Al abordar su entorno familiar, compartió la importancia de su madre y su hermana, al asegurar que durante su estancia en la casa su principal preocupación era no decepcionarlas. Al verlas tras su salida, sintió alivio y orgullo, lo que contribuyó a disminuir la tensión acumulada durante el aislamiento.

Elaine admitió sentirse feliz tras convertirse en la séptima eliminada del reality. (Captura de pantalla YouTube)

A medida que avanzaba la conversación con los conductores, la cantante se mostró vulnerable sobre sus exigencias consigo misma en el encierro. Reconoció: “Me siento muy orgullosa, tal vez en momentos dentro de la casa fui muy dura conmigo misma, pensando cosas fuertes, si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal... Quiero de ahora en adelante admirarme más y aplaudirme más las cosas que hago”.

La actriz enfatizó que su paso por el reality estuvo marcado por la autenticidad. “Me mostré tal y como soy, con mis cositas malas, buenas, traté de siempre dar luz”, dijo, manifestando satisfacción con la imagen que proyectó ante el público. La experiencia le dejó un sentimiento de agradecimiento, felicidad y realización profesional.

En una de las confesiones más personales, Elaine Haro abordó el tema de su acercamiento sentimental con Aarón Mercury, otro de los integrantes de la casa. Reconoció una conexión especial y sostuvo que, desde su perspectiva, sí existió una afinidad genuina, aunque el resultado quedó abierto. “Voy a tratar de fluir mucho, le agradezco esa historia bonita que en algún momento dimos de ‘Romeo y Julieta’”, señaló.

La cantanta aseguró que sí se quedó con ganas de un beso. (Captura de pantalla YouTube)

“La verdad es que me cae muy bien el Aarón, es bien lindo. Indiscutible, yo, porque no sé si él. Yo sí sentí una fuerte conexión con él pero al final no se terminó dando nada. Veremos, yo creo que se queda en veremos, no sabemos qué es lo que podría pasar”, confesó.

Finalmente Wendy le preguntó: “¿Te quedaste con ganas de un besito?“, a lo que Elaine respondió esto: ”Claro que sí...“, dijo entre risas.