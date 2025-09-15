México

Quién fue el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

El anuncio del eliminado del reality show impactó a los habitantes

Por Cinthia Salvador

El anuncio del eliminado del
El anuncio del eliminado del reality show impactó a los habitantes.

La séptima gala de eliminación en La Casa de los Famosos México mostró un aumento en la tensión entre los participantes y el público. Durante la transmisión del domingo 14 de septiembre, los habitantes enfrentaron una de las decisiones más esperadas de la temporada, marcada por la dinámica de posicionamiento.

En esta ocasión, seis concursantes integraron la placa de nominados, lo que generó estrategias y enfrentamientos abiertos. En las primeras horas del episodio, la atención se centró en las posturas de los participantes. Cada habitante debió expresar abiertamente cuál de los nominados consideraba que debía permanecer, generando una cadena de argumentos directos y respuestas tajantes.

La placa de nominados estuvo integrada por Elaine Haro, Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Shiky. La conducción de Galilea Montijo guió la fase de salvación, donde los aspirantes a permanecer en la casa enfrentaron el llamado al cuarto de eliminación. Allí, de forma individual, escucharon su veredicto antes de regresar o dejar la competencia. La Casa de los Famosos México vivió uno de los momentos más tensos de su tercera temporada en esta secuencia.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Alexis Ayala fue el primero en escuchar su salvación, lo que permitió su retorno inmediato a la casa. Minutos después, Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Abelito recibieron la noticia de su permanencia. El proceso concluyó con Shiky y Elaine Haro como las personas que permanecieron en riesgo de eliminación.

Ambos nominados sumamente nerviosos subieron a la silla rotatoria, donde aguardaron la decisión final. Tras varios minutos de expectativa y más de 50 días de convivencia intensa, Elaine Haro se convirtió en la séptima eliminada de la temporada.

La actriz se mostró totalmente en shock cuando la puerta se abrió dirigiéndola hacia el vehículo que la trasladó al foro con Galilea Montijo y la audiencia. Ésta determinación impactó el ambiente del programa y Shiky quien permaneció en el reality fue recibido con reacciones divididas tanto dentro de la casa como entre la audiencia. Los integrantes del excuarto Día celebraron finalmente que su compañero volviera, pues temían que abandonara la competencia como sucedió con el resto de los expulsados.

Guana y Dalílah corrieron a abrazarlo y a consolarlo mientras él lloraba por la sorpresa de seguir en el reality show.

Integrantes de La Casa de los Famosos México 3 que permanecen en la competencia

  • Shiky
  • Dalilah Polanco
  • Aldo De Nigris
  • Luis Rodríguez ‘Guana’
  • Mar Conteras
  • Abelito
  • Alexis Ayala
  • Aarón Mercury

