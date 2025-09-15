México

Aldo de Nigris confiesa estar confundido tras la salida de Elaine Haro de LCDLFM

El influencer dijo no entender cuál es ahora la tendencia de favoritos del público

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Aldo de Nigris se mostró
Aldo de Nigris se mostró consternado tras la salida de Elaine Haro. (Captura de pantalla)

Aldo de Nigris expresó su desconcierto después de la eliminación de Elaine Haro, que se convirtió en la séptima habitante en abandonar la competencia de La Casa de los Famosos México este domingo.

Durante una reflexión de Aldo de Nigris, el influencer manifestó sentirse fuera de lugar tras la eliminación: “Ando bien confundido, la neta. Pero bueno, pues yo sigo firme con el cuarto de noche, yo sigo bien agradecido con todos porque han hecho que me la pase mejor estando aquí. Me divierto mucho con ellos”.

El participante aseguró que disfruta el tiempo compartido y consideró que el desenlace del juego, cualquiera que sea, tendrá un impacto positivo para quienes han permanecido hasta esta etapa.

El futbolista se detuvo en el impacto de la salida de Elaine Haro, a quien definió como “muy buena chava, muy buena niña, bien disciplinada, aguerrida, trabajadora”.

Aldo de Nigris confiesa sentirse confundido tras la salida de Elaine. (La Casa de los Famosos México)

Además, agregó: “Sé que también Elaine ahí afuera, pues todo pasa por algo, le va a ir muy bien. Sé que se va a meter una chinga ahí afuera y va a ser para bien, ¿verdad? Creo que a todos este proyecto nos va a hacer, pues para bien, que es lo que, pues buscamos”.

El sobrino de Poncho de Nigris relató la dificultad de comprender las dinámicas del juego por el aislamiento de los habitantes: “Aquí estamos aislados de todo. De repente, las primeras semanas se van unos de Noche, se están yendo los de Noche… Luego, de Día, varias semanas seguidas. Luego, esta última de Noche... Imagínate, esta es tu vida y llevas como un mes seguido viendo una tendencia que es el único indicador que tenemos“.

El exintegrante del Cuarto Noche y ahora de Eclipse reflexionó sobre la fragilidad emocional que provoca cada cambio: “A veces tratar de no pensar siento que es lo mejor, porque empiezas a pensar y te confundes más”. Asimismo, resaltó el valor de la unidad del grupo: “Me la paso muy bien con la Noche. Se siente chido eso que entre todos nos apoyemos, que entre todos permanezcamos unidos, que queremos llegar a la final todos”.

Más adelante, platicando con Mar Contreras y Alexis Ayala, los exhabitantes de Cuarto Noche cuestionaron si el público realmente veía a Elaine Haro como parte del team Noche, esto luego de que ella llegara al grupo semanas después.

El momento de la eliminación de Elaine Haro

La noche de la séptima gala de eliminación, seis concursantes integraron la placa de nominados: Elaine Haro, Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Shiky.

Así fue la salida de Elaine Haro de La Casa de los Famosos México. (X/@LaCasaFamososMx)

Uno a uno, los nominados acudieron al cuarto de eliminación para escuchar el veredicto. Alexis Ayala fue el primero en regresar como salvado, seguido por Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Abelito, hasta que Shiky y Elaine Haro quedaron como los dos últimos en riesgo de salir. Ambos subieron a la silla giratoria donde aguardaron el anuncio definitivo.

Tras varios minutos de tensión, Elaine Haro resultó eliminada del reality. La actriz, al darse cuenta de su salida, permaneció sentada y saludó antes de dirigirse al vehículo que la llevó fuera de la casa, con la reacción impactada de sus compañeros y el ambiente marcado tanto por el desconcierto como por los abrazos y palabras de apoyo para la eliminada.

Temas Relacionados

Aldo de NigrisElaine HaroLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada del lunes tras la eliminación de Elaine Haro?

Los habitantes viven una noche de tensiones por la séptima gala de nominación

¿Qué pasó en La Casa

Alcalde de Uruapan cancela Grito de Independencia por inseguridad y hace llamada de auxilio a Sheinbaum

Carlos Manzo dio a conocer la noticia luego de que se registrara un ataque a policías

Alcalde de Uruapan cancela Grito

Elaine Haro revela sus sentimientos por Aarón Mercury tras salir de La Casa de los Famosos México

La actriz confesó que su historia quedó pendiente

Elaine Haro revela sus sentimientos

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

Se inunda Hospital 53 del IMSS en Los Reyes La Paz: Zoé Robledo asegura que no hubo incidentes de riesgo

En el hospital se encuentran hospitalizados varias víctimas de la explosión de una pipa de has en Iztapalapa

Se inunda Hospital 53 del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcalde de Uruapan cancela Grito

Alcalde de Uruapan cancela Grito de Independencia por inseguridad y hace llamada de auxilio a Sheinbaum

Marina detiene a cuatro sujetos en Navolato con armas, un vehículo y más de mil dosis de metanfetamina

Ecuador asegura 12 toneladas de cocaína que tenían como destino México y EEUU

Cae “El Pantera”, presunto miembro de célula del Cártel de Sinaloa y ligado a la desaparición de dos guardias nacionales

Familia Michoacana: sentencian a hombre que secuestró a familiar de excandidata a presidenta municipal en Edomex

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Casa

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada del lunes tras la eliminación de Elaine Haro?

Elaine Haro revela sus sentimientos por Aarón Mercury tras salir de La Casa de los Famosos México

Elaine Haro rompe el silencio tras su eliminación de La Casa de los Famosos México: “Me mostré tal y como soy”

Así fue la eliminación de Elaine Haro y el regreso de Shiky a La Casa de los Famosos México

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking K-pop: las 10 canciones más escuchadas hoy en iTunes México

DEPORTES

Así se burló Óscar de

Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco

América Femenil pierde ante Chivas; Ángel Villacampa lo califica como “día de luto” para la afición

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo