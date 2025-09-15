Aldo de Nigris confiesa estar confundido tras la salida de Elaine Haro de LCDLFM

Aldo de Nigris se mostró consternado tras la salida de Elaine Haro. (Captura de pantalla)

Aldo de Nigris expresó su desconcierto después de la eliminación de Elaine Haro, que se convirtió en la séptima habitante en abandonar la competencia de La Casa de los Famosos México este domingo.

Durante una reflexión de Aldo de Nigris, el influencer manifestó sentirse fuera de lugar tras la eliminación: “Ando bien confundido, la neta. Pero bueno, pues yo sigo firme con el cuarto de noche, yo sigo bien agradecido con todos porque han hecho que me la pase mejor estando aquí. Me divierto mucho con ellos”.

El participante aseguró que disfruta el tiempo compartido y consideró que el desenlace del juego, cualquiera que sea, tendrá un impacto positivo para quienes han permanecido hasta esta etapa.

El futbolista se detuvo en el impacto de la salida de Elaine Haro, a quien definió como “muy buena chava, muy buena niña, bien disciplinada, aguerrida, trabajadora”.

Aldo de Nigris confiesa sentirse confundido tras la salida de Elaine. (La Casa de los Famosos México)

Además, agregó: “Sé que también Elaine ahí afuera, pues todo pasa por algo, le va a ir muy bien. Sé que se va a meter una chinga ahí afuera y va a ser para bien, ¿verdad? Creo que a todos este proyecto nos va a hacer, pues para bien, que es lo que, pues buscamos”.

El sobrino de Poncho de Nigris relató la dificultad de comprender las dinámicas del juego por el aislamiento de los habitantes: “Aquí estamos aislados de todo. De repente, las primeras semanas se van unos de Noche, se están yendo los de Noche… Luego, de Día, varias semanas seguidas. Luego, esta última de Noche... Imagínate, esta es tu vida y llevas como un mes seguido viendo una tendencia que es el único indicador que tenemos“.

El exintegrante del Cuarto Noche y ahora de Eclipse reflexionó sobre la fragilidad emocional que provoca cada cambio: “A veces tratar de no pensar siento que es lo mejor, porque empiezas a pensar y te confundes más”. Asimismo, resaltó el valor de la unidad del grupo: “Me la paso muy bien con la Noche. Se siente chido eso que entre todos nos apoyemos, que entre todos permanezcamos unidos, que queremos llegar a la final todos”.

Más adelante, platicando con Mar Contreras y Alexis Ayala, los exhabitantes de Cuarto Noche cuestionaron si el público realmente veía a Elaine Haro como parte del team Noche, esto luego de que ella llegara al grupo semanas después.

El momento de la eliminación de Elaine Haro

La noche de la séptima gala de eliminación, seis concursantes integraron la placa de nominados: Elaine Haro, Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Shiky.

Así fue la salida de Elaine Haro de La Casa de los Famosos México. (X/@LaCasaFamososMx)

Uno a uno, los nominados acudieron al cuarto de eliminación para escuchar el veredicto. Alexis Ayala fue el primero en regresar como salvado, seguido por Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Abelito, hasta que Shiky y Elaine Haro quedaron como los dos últimos en riesgo de salir. Ambos subieron a la silla giratoria donde aguardaron el anuncio definitivo.

Tras varios minutos de tensión, Elaine Haro resultó eliminada del reality. La actriz, al darse cuenta de su salida, permaneció sentada y saludó antes de dirigirse al vehículo que la llevó fuera de la casa, con la reacción impactada de sus compañeros y el ambiente marcado tanto por el desconcierto como por los abrazos y palabras de apoyo para la eliminada.