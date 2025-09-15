México

Así fue la eliminación de Elaine Haro y el regreso de Shiky a La Casa de los Famosos México

La eliminación de la actriz causó gran conmoción entre los habitantes

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
La séptima gala de nominación
La séptima gala de nominación dejó en shock a los habitantes. (Capturas de pantalla)

La Casa de los Famosos México vivió este 14 de septiembre su séptima gala de eliminación, donde el público decidió que Elaine Haro abandonara la competencia y permitió el regreso de Shiky.

El programa mantuvo la tensión entre los habitantes y el público a lo largo de una jornada cargada de emociones y reacciones dentro del reality show.

Para esta gala, seis eran los famosos que integraron la placa de nominados: Elaine Haro, Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Shiky. Originalmente era una placa de siete con Dalílah Polanco, sin embargo, el viernes Guana ganó la salvación y pudo sacar a la actriz de dicho riesgo.

Uno a uno, los nominados ingresaron al cuarto de eliminación para escuchar el veredicto. Alexis Ayala fue el primero en recibir la noticia de que continuaría en la competencia, lo que le permitió regresar de forma inmediata a la casa. Lo siguieron Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Abelito, quienes obtuvieron también la permanencia por decisión del público.

El proceso finalizó con Shiky y Elaine Haro como los dos últimos nominados en riesgo, incrementando la tensión tanto en la casa como para la audiencia. Ambos subieron a la silla giratoria y aguardaron la decisión definitiva.

Así fue la salida de Elaine Haro de La Casa de los Famosos México. (X/@LaCasaFamososMx)

En el instante en que la puerta se abrió y se reveló que Elaine era la séptima eliminada, saludó con una sonrisa mientras permanecía sentada, unos segundos después reaccionó, se levantó y caminó al vehículo que la llevaría al foro.

La tensión alcanzó su punto máximo mientras el resto de los habitantes aguardaban el resultado final. El nerviosismo era visible entre los exCuarto Noche, con miradas y expresiones de incertidumbre.

Finalmente la puerta se abrió y Shiky salió. Guana y Dalílah, celebraron de inmediato el regreso de Shiky. Guana corrió a cargarlo, mientras Shiky tenía la cara de incredulidad ante la noticia.

A los exCuarto Noche, especialmente a Mar Contreras, Abelito y Aldo de Nigris se vieron consternados por la salida de Elaine, sin embargo, también se acercaron para felicitar a Shiky por su regreso.

“Te amamos, te amamos mucho. Mucha fuerza, eres una chingona”, expresó Aarón Mercury a las cámaras en un mensaje de despedida para Elaine Haro. Aldo de Nigris alentó al grupo con su característico “Venga, venga, venga, venga”. Alexis Ayala se dirigió al equipo con “Esto no cambia el eclipse. Gracias, gente”.

Así fue el regreso de Shiky a La Casa de los Famosos México 2025. (X/@LaCasaFamososMx)

“Gracias por regresarnos, de verdad. Gracias”, insistió Aarón. “Gracias, gracias por todo, machín”, sumó Abelito.

Después, Cuarto Eclipse se unió en un único abrazo y Guana les dijo: “Lo estamos sufriendo, le estamos disfrutando todos al mismo tiempo y todo esto nos va a pasar en algún momento a todos, así que a disfrutar de todo lo que nos queda. Esto es un juego y mandémosle toda la mejor vibra a Elaine... Es una gran pérdida, muy cabrón... Cualquiera de ustedes hubiera sido una gran pérdida a estas alturas, la neta”.

Eclipse reacciona a la salida de Elaine Haro de LCDLFM. (X/@LaCasaFamososMx)

Dalílah Polanco cerró la ronda de comentarios con: “Vamos a divertirnos, personas, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien”, a lo que todos coincidieron.

Tras la salida de Elaine Haro, permanecen ocho habitantes dentro de La Casa de los Famosos México. El grupo está conformado por Shiky, Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Guana, Dalílah y Mar Contreras.

Temas Relacionados

Elaine HaroShikyLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

Se inunda Hospital 53 del IMSS en Los Reyes La Paz: Zoé Robledo asegura que no hubo incidentes de riesgo

En el hospital se encuentran hospitalizados varias víctimas de la explosión de una pipa de has en Iztapalapa

Se inunda Hospital 53 del

La Casa de los Famosos México en vivo: Elaine Haro se convierte en la séptima eliminada del reality

Los habitantes viven una noche de tensiones por la séptima gala de nominación

La Casa de los Famosos

Elaine Haro rompe el silencio tras su eliminación de La Casa de los Famosos México: “Me mostré tal y como soy”

La actriz dio sus primeras declaraciones entre lágrimas, tras convertirse en la séptima eliminada del reality show

Elaine Haro rompe el silencio

Previsión del tiempo en México: detalles del clima por regiones este 15 de septiembre

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Previsión del tiempo en México:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a cuatro sujetos

Marina detiene a cuatro sujetos en Navolato con armas, un vehículo y más de mil dosis de metanfetamina

Ecuador asegura 12 toneladas de cocaína que tenían como destino México y EEUU

Cae “El Pantera”, presunto miembro de célula del Cártel de Sinaloa y ligado a la desaparición de dos guardias nacionales

Familia Michoacana: sentencian a hombre que secuestró a familiar de excandidata a presidenta municipal en Edomex

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Elaine Haro se convierte en la séptima eliminada del reality

Elaine Haro rompe el silencio tras su eliminación de La Casa de los Famosos México: “Me mostré tal y como soy”

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking K-pop: las 10 canciones más escuchadas hoy en iTunes México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: así quedó el posicionamiento de esta noche de eliminación

Cazzu inicia su gira con presunta indirecta a Christian Nodal: “Aprendé, boludo”

DEPORTES

Así se burló Óscar de

Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco

América Femenil pierde ante Chivas; Ángel Villacampa lo califica como “día de luto” para la afición

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo