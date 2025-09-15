Así fue la eliminación de Elaine Haro y el regreso de Shiky a La Casa de los Famosos México

La séptima gala de nominación dejó en shock a los habitantes. (Capturas de pantalla)

La Casa de los Famosos México vivió este 14 de septiembre su séptima gala de eliminación, donde el público decidió que Elaine Haro abandonara la competencia y permitió el regreso de Shiky.

El programa mantuvo la tensión entre los habitantes y el público a lo largo de una jornada cargada de emociones y reacciones dentro del reality show.

Para esta gala, seis eran los famosos que integraron la placa de nominados: Elaine Haro, Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Shiky. Originalmente era una placa de siete con Dalílah Polanco, sin embargo, el viernes Guana ganó la salvación y pudo sacar a la actriz de dicho riesgo.

Uno a uno, los nominados ingresaron al cuarto de eliminación para escuchar el veredicto. Alexis Ayala fue el primero en recibir la noticia de que continuaría en la competencia, lo que le permitió regresar de forma inmediata a la casa. Lo siguieron Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Abelito, quienes obtuvieron también la permanencia por decisión del público.

El proceso finalizó con Shiky y Elaine Haro como los dos últimos nominados en riesgo, incrementando la tensión tanto en la casa como para la audiencia. Ambos subieron a la silla giratoria y aguardaron la decisión definitiva.

Así fue la salida de Elaine Haro de La Casa de los Famosos México. (X/@LaCasaFamososMx)

En el instante en que la puerta se abrió y se reveló que Elaine era la séptima eliminada, saludó con una sonrisa mientras permanecía sentada, unos segundos después reaccionó, se levantó y caminó al vehículo que la llevaría al foro.

La tensión alcanzó su punto máximo mientras el resto de los habitantes aguardaban el resultado final. El nerviosismo era visible entre los exCuarto Noche, con miradas y expresiones de incertidumbre.

Finalmente la puerta se abrió y Shiky salió. Guana y Dalílah, celebraron de inmediato el regreso de Shiky. Guana corrió a cargarlo, mientras Shiky tenía la cara de incredulidad ante la noticia.

A los exCuarto Noche, especialmente a Mar Contreras, Abelito y Aldo de Nigris se vieron consternados por la salida de Elaine, sin embargo, también se acercaron para felicitar a Shiky por su regreso.

“Te amamos, te amamos mucho. Mucha fuerza, eres una chingona”, expresó Aarón Mercury a las cámaras en un mensaje de despedida para Elaine Haro. Aldo de Nigris alentó al grupo con su característico “Venga, venga, venga, venga”. Alexis Ayala se dirigió al equipo con “Esto no cambia el eclipse. Gracias, gente”.

Así fue el regreso de Shiky a La Casa de los Famosos México 2025. (X/@LaCasaFamososMx)

“Gracias por regresarnos, de verdad. Gracias”, insistió Aarón. “Gracias, gracias por todo, machín”, sumó Abelito.

Después, Cuarto Eclipse se unió en un único abrazo y Guana les dijo: “Lo estamos sufriendo, le estamos disfrutando todos al mismo tiempo y todo esto nos va a pasar en algún momento a todos, así que a disfrutar de todo lo que nos queda. Esto es un juego y mandémosle toda la mejor vibra a Elaine... Es una gran pérdida, muy cabrón... Cualquiera de ustedes hubiera sido una gran pérdida a estas alturas, la neta”.

Eclipse reacciona a la salida de Elaine Haro de LCDLFM. (X/@LaCasaFamososMx)

Dalílah Polanco cerró la ronda de comentarios con: “Vamos a divertirnos, personas, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien”, a lo que todos coincidieron.

Tras la salida de Elaine Haro, permanecen ocho habitantes dentro de La Casa de los Famosos México. El grupo está conformado por Shiky, Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Guana, Dalílah y Mar Contreras.