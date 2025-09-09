SSPC y Harfuch rechazan participación en megaoperativo internacional de la DEA contra el Cártel de Sinaloa

La DEA anunció que este megaoperativo internacional permitió el decomiso de toneladas de drogas y el arresto de más de 600 personas | Infobae México

Esta mañana, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que las autoridades de seguridad del Gobierno de México no tuvieron ninguna participación en el megaoperativo internacional de la agencia para la Administración y Control de Drogas (DEA), el cual fue promovido este lunes 8 de septiembre de 2025.

Al respecto, García Harfuch negó el involucramiento que, según la agencia norteamericana, permitió el “decomiso de toneladas de droga y la captura de más de 600 personas” en estas acciones:

“En México, hemos estado teniendo detenciones relevantes de manera permanente, relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Relacionadas con un operativo, o un ‘gran operativo’ de la DEA internacional, y que involucre México, no hemos tenido ninguna operación en conjunto”, señaló desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El secretario Omar García Harfuch dijo que México no ha tenido ningún acercamiento para un megaoperativo con la DEA de EEUU | Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

El megaoperativo criminal en cuestión: DEA y el “golpe” al Cártel de Sinaloa

La agencia antidrogas de la Unión Americana encabezó entre el 25 y el 29 de agosto un megaoperativo internacional contra el Cártel de Sinaloa. El despliegue dejó 617 personas detenidas, la incautación de más de 10 toneladas de drogas, 420 armas de fuego, alrededor de 11 millones de dólares en efectivo y bienes con un valor cercano a 1.7 millones de dólares, de acuerdo con reportes oficiales de la dependencia.

La operación se ejecutó de manera simultánea en 23 divisiones de campo en Estados Unidos y en siete regiones extranjeras. Esto con el objetivo de debilitar las cadenas de distribución, financiamiento y transporte del Cártel de Sinaloa.

El despliegue permitió decomisar los siguientes objetos y narcóticos:

Fentanilo en polvo : 480 kilogramos (kg)

Pastillas falsificadas : 714 mil 707 unidades

Metanfetamina : 2 mil 209 kg

Cocaína : 7 mil 469 kg

Heroína: 16.5 kilogramos

Parte de lo hallado en Connecticut (X/@DEANEWENGLAND)

Además del material ilícito, se aseguraron 420 armas de fuego y múltiples propiedades utilizadas para el tráfico y almacenamiento de drogas.

Alcance global del Cártel de Sinaloa: el narcoterrorismo señalado

El operativo puso de relieve la dimensión transnacional del Cártel de Sinaloa, cuya presencia se extiende a más de 40 países en América, Europa, Asia y Oceanía.

La organización mantiene una amplia red de asociados, facilitadores y operadores logísticos, lo que le permite controlar rutas globales de tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina; además de cocaína y heroína.

Las investigaciones de las instituciones norteamericanas apuntan a que el cártel cuenta con decenas de miles de integrantes y colaboradores, lo que lo convierte en un actor dominante dentro del narcotráfico internacional.

Cártel de Sinaloa DEA Mapa

Sus redes abarcan desde la producción y manufactura en México hasta la distribución minorista en Estados Unidos y Europa, lo cual también incluye por rutas marítimas y aéreas hacia Asia.