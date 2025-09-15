Claudia Sheinbaum presenta iniciativa al Senado para reformar Ley de Amparo y Ley de Protección Industrial

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presentó al Senado de la República dos iniciativas para reformar la Ley de Amparo y la Ley Federal de Protección Industrial para fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en México.
Así lo informó Laura Itzel Castillo, Presidenta del Senado de la República, a través de su cuenta de X.
Por el momento aún se espera el análisis y discusión por parte del Poder Legislativo.
La titular del Ejecutivo busca modificar La Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del TFJA con el objetivo de establecer el proceso de Amparo de forma efectiva y justa.
- Se promueve el acceso a la justicia y la protección más eficiente y expedita.
- El Órgano de Administración Judicial incluye medios digitales para determinar el interés legítimo ante la lesión jurídica real y delimitar los plazos para resolución.
Por otra parte, Sheinbaum presenta una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección Industrial con el objetivo de fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en México, destacando los siguientes puntos:
- Impulsar el desarrollo en nuestro país
- Reforzar el sistema de protección industrial con un enfoque integral, social y humanista.
Información en desarrollo*