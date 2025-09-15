México

Autoridades prepara denuncias por presunto concierto de Natanael Cano en Cereso de Hermosillo

El fiscal general del estado informó que la Secretaría de Seguridad se encuentra revisando la veracidad de las evidencias

Por Aranza Estrada

Guardar
Natanael Cano, cantante de corridos
Natanael Cano, cantante de corridos tumbados, fue presuntamente captado en un video presuntamente ofreciendo un concierto dentro del Cereso de Hermosillo, Sonora. (Infobae México / Jovani Pérez)

El cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, se colocó nuevamente en el centro de la polémica tras difundirse un video en el que presuntamente ofreció un concierto al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con los primeros reportes, el artista habría ingresado al penal y grabado junto a su compositor Francisco Alejandro, quien fue detenido desde marzo de 2024, y es señalado de agresión sexual.

La grabación, con una duración aproximada de 24 segundos, muestra a Cano interpretando el tema “El Despayo”, de su autoría, una canción que actualmente forma parte del repertorio de la agrupación Fuerza Abstracta.

La grabación muestra a Cano
La grabación muestra a Cano interpretando 'El Despayo', tema de su autoría y parte del repertorio de Fuerza Abstracta. (X @azucenau/ @michelleriveraa)

El fiscal general del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó que la Secretaría de Seguridad ya fue notificada sobre el caso y se encuentra verificando la información para, en su caso, formular las denuncias correspondientes y aplicar las sanciones que procedan.

“La Secretaría de Seguridad ya tiene conocimiento, está verificando la información y tengo entendido que van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva y que en todo caso se apliquen las sanciones que en su caso pudieran surgir por alguna posible conducta delictiva”, afirmó el funcionario ante diversos medios de comunicación.

La polémica surgió tras la denuncia pública del periodista Jorge Morales Borbón, quien aseguró que el llamado “Rey de los Corridos Tumbados” pasó una noche dentro del Cereso Hermosillo 1, no en calidad de detenido, sino celebrando con uno de sus colaboradores, actualmente preso por abuso sexual.

En el video difundido por Morales se observa a Natanael Cano conviviendo con varios internos, además de señalar la presencia de “botellas de whisky, cerveza y tequila”.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el periodista escribió: “El llamado Rey de los #CorridosTumbados @NatanaelCan0 pasó una noche en el Cereso Hermosillo 1, pero no detenido, sino de fiesta con uno de sus colaboradores que se encuentra preso por abuso sexual”

De acuerdo con los reportes, las imágenes habrían sido captadas a inicios de 2025, en el patio de uno de los llamados “pabellones de lujo” dentro del penal de Hermosillo.

Hasta ahora, el compositor señalado no ha emitido ninguna declaración pública respecto al video difundido, por lo que se mantiene el hermetismo en torno a su postura frente a las acusaciones y a la polémica que ha generado su presunta participación en la fiesta dentro del penal.

La polémica surgió tras la
La polémica surgió tras la denuncia del periodista Jorge Morales Borbón, quien aseguró que Cano pasó una noche en el penal celebrando con su colaborador preso. (cortesía Breakfast Live)

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Natanael CanoEl DespapayoCereso de HermosilloFrancisco Alejandrocorridos tumbadosFGENarco en Méxicomexico-norticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre: Línea A del STC brinda servicio provisional

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Autoridades de Sonora investigan presunto concierto de Natanael Cano para un reo del Cereso 1 en Hermosillo

El coordinador del Sistema Penitenciario que estaba en funciones en ese momento ya no forma parte de la institución

Autoridades de Sonora investigan presunto

Cuarta confirmada de La Granja VIP 2025: descubre la hora, canal y programa donde revelarán a la nueva participante

Descubre todos los detalles sobre este nuevo reality de Azteca

Cuarta confirmada de La Granja

Hoy No Circula del 16 de septiembre: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula del 16

Hallan cuerpo en descomposición en carretera de Sinaloa, cerca del puente Toro Manchado

El cuerpo encontrado cerca del puente Toro Manchado corresponde a Heriberto “M”, de 66 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado viernes

Hallan cuerpo en descomposición en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tarjetas de crédito y alerta

Tarjetas de crédito y alerta de México: las claves para la captura de Hernán Bermúdez en Paraguay

Asesinan al comisario de Tuzantlán en un ataque armado en Huitzuco, tres mujeres resultan heridas

Inseguridad y violencia provocan suspensión de festejos patrios en al menos cinco entidades

Dónde está ubicado Bermúdez Requena en Paraguay: no es un recinto penitenciario

Autoridades federales aseguran 1.5 toneladas de metanfetaminas en el puerto de Mazatlán, estarían ligadas a “Los Chapitos”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: definirán con pruebas el liderazgo de la semana

¿Qué hace el aceite de menta en el cabello?

Cuarta confirmada de La Granja VIP 2025: descubre la hora, canal y programa donde revelarán a la nueva participante

Miss Jalisco Yoana Gutiérrez niega complot contra Fátima Bosch ante ola de ataques: “Son injustos los comentarios agresivos”

¿Cuántos votos sacaron a Elaine Haro y cuántos millones vieron su eliminación en La Casa de los Famosos México 3?

DEPORTES

“La Hormiga” González se mete

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX

Chivas sale del hoyo, Cruz Azul sigue invicto y Monterrey repite la cima en la tabla de posiciones de la Liga MX

La semana de los mexicanos en Europa: días y horarios de todos los partidos

Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco