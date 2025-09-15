Autoridades prepara denuncias por presunto concierto de Natanael Cano en Cereso de Hermosillo

Natanael Cano, cantante de corridos tumbados, fue presuntamente captado en un video presuntamente ofreciendo un concierto dentro del Cereso de Hermosillo, Sonora. (Infobae México / Jovani Pérez)

El cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, se colocó nuevamente en el centro de la polémica tras difundirse un video en el que presuntamente ofreció un concierto al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con los primeros reportes, el artista habría ingresado al penal y grabado junto a su compositor Francisco Alejandro, quien fue detenido desde marzo de 2024, y es señalado de agresión sexual.

La grabación, con una duración aproximada de 24 segundos, muestra a Cano interpretando el tema “El Despayo”, de su autoría, una canción que actualmente forma parte del repertorio de la agrupación Fuerza Abstracta.

El fiscal general del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó que la Secretaría de Seguridad ya fue notificada sobre el caso y se encuentra verificando la información para, en su caso, formular las denuncias correspondientes y aplicar las sanciones que procedan.

“La Secretaría de Seguridad ya tiene conocimiento, está verificando la información y tengo entendido que van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva y que en todo caso se apliquen las sanciones que en su caso pudieran surgir por alguna posible conducta delictiva”, afirmó el funcionario ante diversos medios de comunicación.

La polémica surgió tras la denuncia pública del periodista Jorge Morales Borbón, quien aseguró que el llamado “Rey de los Corridos Tumbados” pasó una noche dentro del Cereso Hermosillo 1, no en calidad de detenido, sino celebrando con uno de sus colaboradores, actualmente preso por abuso sexual.

En el video difundido por Morales se observa a Natanael Cano conviviendo con varios internos, además de señalar la presencia de “botellas de whisky, cerveza y tequila”.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el periodista escribió: “El llamado Rey de los #CorridosTumbados @NatanaelCan0 pasó una noche en el Cereso Hermosillo 1, pero no detenido, sino de fiesta con uno de sus colaboradores que se encuentra preso por abuso sexual”

De acuerdo con los reportes, las imágenes habrían sido captadas a inicios de 2025, en el patio de uno de los llamados “pabellones de lujo” dentro del penal de Hermosillo.

Hasta ahora, el compositor señalado no ha emitido ninguna declaración pública respecto al video difundido, por lo que se mantiene el hermetismo en torno a su postura frente a las acusaciones y a la polémica que ha generado su presunta participación en la fiesta dentro del penal.

Información en desarrollo...