Jornada violenta en Sinaloa: desde balaceras y el incendio de un hotel hasta el ataque al edificio de la sindicatura de Altata

La ola de violencia en Sinaloa deja al menos 11 muertos y seis heridos en una jornada sangrienta. (Imagen de Archivo/ Cuartoscuro)

El estado de Sinaloa es uno de los más afectados por la ola de violencia desatada tras la lucha entre Los Chapitos y La Mayiza, lo que ha generado un alto nivel de inseguridad en la región norte de México.

En este contexto, una serie de ataques armados perpetrados en distintas zonas de la entidad federativa dejó al menos 11 personas muertas y seis heridas, según cifras preliminares con corte al día sábado 13 de septiembre de 2025.

Las autoridades se encuentran trabajando en la confirmación oficial del saldo mientras persisten operativos de seguridad en municipios clave.

Los hechos del fin de semana

Ataques armados y operativos de seguridad marcan un fin de semana crítico en Culiacán, Navolato y El Fuerte. (Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

Durante esta jornada, Línea Directa informó que los hechos más graves ocurrieron en Culiacán, Navolato y El Fuerte, generando alerta en la población y movilizaciones de distintas corporaciones de seguridad.

Los primeros reportes señalaron el asesinato de una mujer y el ataque a un hombre en la colonia Benito Juárez, en la capital sinaloense. Posteriormente, integrantes del colectivo Rastreadoras de El Fuerte, en su extensión de San Blas, localizaron el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición en un predio de la sindicatura de San Blas, municipio de El Fuerte.

En otro evento violento, un hombre fue ultimado al exterior de una vivienda en la colonia Francisco Alarcón Fragoso, cerca del Parque 87, al sur de Culiacán. Más tarde, la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato, fue escenario de una balacera que motivó el despliegue de fuerzas de seguridad estatales.

Según el mismo medio, en la colonia Ciudades Hermanas de ese municipio, hombres armados ejecutaron a una persona dentro de una tienda de abarrotes.

La jornada violenta incluyó el hallazgo sin vida de un velador en tierras agrícolas junto a la carretera La 20, en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán. Además, se registró un ataque armado contra el edificio de la sindicatura de Altata y el incendio de un hotel en la zona de Navolato.

Fuentes extraoficiales indicaron que también la caseta de acceso a Isla Cortés (Nuevo Altata) fue blanco de disparos, con saldo de un hombre y una mujer heridos.

Los hechos violentos incluyeron balaceras, ataques a edificios y hallazgos de cuerpos en varias zonas de Sinaloa. (AP Foto/Martin Urista, Imagen de Archivo)

El saldo preliminar, según Línea Directa, también se elevó tras conocerse que una familia quedó atrapada en medio de un tiroteo mientras circulaban en un vehículo en Nuevo Altata, donde una mujer falleció.

A estos hechos se sumó otro ataque armado en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, con un muerto y dos heridos, quienes recibieron atención en un hospital. También se reportó un joven lesionado tras un ataque con arma de fuego en la colonia Lomas de Tamazula, al nororiente de Culiacán.

Durante la noche del viernes, ocurrieron agresiones que se confirmaron el sábado: cuatro de los fallecidos habían sido baleados en las últimas horas del viernes. Entre ellos, un elemento de la Policía Estatal Preventiva, quien murió en el Hospital General, después de resultar herido en un atentado en un taller de motocicletas, y dos hombres fallecieron en un hospital tras ser atacados en una bodega de cocos en la colonia Providencia, detrás del Mercado Gómez Campaña.

En el sur del estado, además, un motociclista perdió la vida tras recibir impactos de bala frente a instalaciones de rebombeo de la Jumapam, cerca de la colonia Benito Juárez, la noche del viernes, su muerte fue confirmada al día siguiente, conforme a la recopilación de Línea Directa.

El saldo de la violencia en Sinaloa, proporcionado hasta ahora por Línea Directa, permanece sujeto a la actualización de cifras oficiales. La jornada representa una escalada respecto a las semanas previas y mantiene en alerta a las autoridades estatales y federales, que supervisan el desarrollo de operativos en la región.