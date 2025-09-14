México

Entre vítores y obras públicas, así celebró Porfirio Díaz el Centenario de la Independencia nacional

El general llegó a la presidencia de la república en 1876

Por Joshua Espinosa

Guardar
Porfirio Díaz festejó con todo
Porfirio Díaz festejó con todo lujo el Centenario de la Independencia Nacional. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

Luego de la inesperada muerte de Benito Juárez en 1872, Sebastián Lerdo de Tejada ocupó la presidencia de México de manera interina. En 1876, el general Porfirio Díaz, brillante militar con el prestigio de participar en el triunfo a los franceses, se levantó en armas y tomó el poder de facto, al año fue electo como el titular del Ejecutivo.

Porfirio Díaz permitió que su amigo, Manuel González, llegara a la presidencia en 1880, luego de cuatro años, regresó al poder y se mantuvo en él hasta 1911, cuando un levantamiento popular hasta su renuncia. En total, fueron 27 años de gobierno ininterrumpido en el que se convirtió en un dictador y transformó radicalmente al país.

Un aspecto importante que rescata el libro el libro “El grito de Independencia: historia de una pasión nacional” de Fernando Serrano Migallón, es que Porfirio Díaz le dio una nueva dimensión a los festejos patrios, las conmemoraciones al inicio de la lucha de Miguel Hidalgo y compañía son de “índole profundamente popular”.

La Campana de Dolores fue
La Campana de Dolores fue colocada en Palacio Nacional en 1896,durante el gobierno de Porfirio Díaz. Crédito: Cuartoscuro.

En esos tiempos se hacía un programa y era responsabilidad de las autoridades locales cumplirlo en apoyo de otros niveles de gobierno. El 15 de septiembre, casualmente cumpleaños del presidente, Porfirio Díaz salía la balcón del Palacio Nacional a dar vivas con salvas de artillería y gente en el Zócalo. También era común ver pirotecnia, bailes, desfiles militares, obras de teatro, globos aerostáticos, entre otros eventos conmemorativos y de esparcimiento.

También era frecuente que en la Alameda se regalaran juguetes y dulces a los niños pobres, normalmente después del Grito. En esas entregas era común ver a Carmen Romero Rubio, esposa de Porfirio Díaz, entregando los obsequios acompañada de otras damas de la alta sociedad.

Las festividades de la Independencia cambiaron cuando, el 15 de septiembre de 1896, fue colocada en el balcón de Palacio Nacional la campana de Dolores que sonó cuando el cura Miguel Hidalgo dio su arenga esa localidad en 1810. Ese año los concurrentes al Zócalo fueron más que en años anteriores.

Porfirio Díaz le dio un
Porfirio Díaz le dio un tono sumamente popular a los festejos de la Independencia, fueron priorizadas las obras de beneficencia. (Especial)

Sin embargo, Porfirio Díaz sacó la casa por la ventana en 1910, cuando se conmemoraba el centenario de la Independencia de México. Durante todo el mes de septiembre hubo eventos para celebrar a los insurgentes. Las naciones amigas (salvo tres casos muy puntuales) mandaron representantes diplomáticos para acompañar los festejos patrios.

Los banquetes fueron frecuentes, así como las funciones teatrales, destacó la inauguración de edificios públicos como el manicomio La Castañeda, orfanatos, dispensarios y escuelas de ciegos, sordomudos huérfanos. Las principales construcciones nuevas fueron el Hemiciclo a Juárez y la Columna de la Independencia (coloquialmente llamado “El Ángel”), las cuales fueron abiertas el 18 y el 16 de septiembre respectivamente.

El 15 de septiembre el Zócalo está abarrotado desde las 10 de la noche. A las 11 Don Porfirio Díaz salió al balcón del Palacio Nacional, hizo sonar la campana de Dolores y ondeó la bandera nacional, entonces dijo, no sin recibir una eufórica respuesta de los asistentes, lo siguiente:

“¡Mexicanos!

¡Viva la República!

¡Viva la Libertad!

¡Viva la Independencia!

¡Vivan los Héroes de la Patria!

¡Viva el Pueblo Mexicano!"

Temas Relacionados

Porfirio DíazGrito de IndependenciaPorfiriatoGrito de DoloresIndependencia de MéxicoHistoria de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México hoy 14 de septiembre: se registra sismo 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México hoy

Facundo denuncia amenazas a su familia por la broma que le hizo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

El conductor confesó sentirse profundamente desilusionado por el giro que tomó la situación, pues la atención se centró en el accidente y no en los momentos positivos vividos en el reality show

Facundo denuncia amenazas a su

Así era la esclavitud en México en 1960 durante el tiempo de ‘Las Poquianchis’

Las condenas a las hermanas González Valenzuela se basaron en testimonios y pruebas que documentaron homicidios, secuestros y explotación sexual de jóvenes y niñas

Así era la esclavitud en

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: habitantes juegan ‘Adivina quién’ improvisado

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Mala calidad del aire en CDMX: estas son las tres alcaldías más contaminadas del 14 de septiembre

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la ciudad advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Mala calidad del aire en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan a mujer embarazada sin

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

FGR obtiene sentencia de 175 años de prisión contra “El Coyote”, uno de los líderes de “Los Zetas” más buscados en Tamaulipas

Desmantelan presunta red de marihuana de La Familia Michoacana: cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas en CDMX

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

Jornada violenta en Sinaloa: desde balaceras y el incendio de un hotel hasta el ataque al edificio de la sindicatura de Altata

ENTRETENIMIENTO

Facundo denuncia amenazas a su

Facundo denuncia amenazas a su familia por la broma que le hizo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: habitantes juegan ‘Adivina quién’ improvisado

Vivir Quintana en la quinta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

Hugo Catalán impacta en Regalo de Amor: su personaje abre debate sobre la familia moderna en la TV mexicana

Influencers Conder y Doris Name denuncian intento de asalto con violencia en carretera de Puebla

DEPORTES

Por qué Terence Crawford le

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”

Diablos Rojos gana el tercer juego de la Serie del Rey, están a una victoria de llevarse el título

Influencer quiso ganar miles de dólares apostando al Canelo y perdió casi 2 millones de pesos

¿Qué sigue para Saúl “Canelo” Álvarez tras su derrota con Crawford?