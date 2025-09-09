Así festejaron los líderes de la Revolución Mexicana el Grito de Independencia

A pesar de lo complicado que fue el período revolucionario, hubo oportunidades para celebrar el inicio de la Independencia del cura Hidalgo Crédito: Secretaría de Cultura, Cuartoscuro, AHUNAM

El 20 de noviembre de 1910, un mes después de que Porfirio Díaz celebrara con todo lujo el centenario de la Independencia de México, el descontento contra el régimen del dictador estalló en la Revolución Mexicana.

Este levantamiento armado, liderado en un inicio por Francisco I. Madero, tenía como principal propósito la salida de Porfirio Díaz del poder. Sin embargo, rápidamente aparecieron tanto líderes como facciones, ideales, motivaciones y propuestas.

Porfirio Díaz se vio orillado a renunciar el 25 de mayo de 1911 y, luego de un breve interinato liderado por Francisco León de la Barra, Francisco I. Madero llegó a la presidencia de la república el 6 de noviembre. El mes de septiembre de 1912 el “Apóstol de la democracia” protagonizó la celebración de la Independencia en Palacio.

La prensa oficialista reivindicó el Grito de Victoriano Huerta cuando fue presidente. (Foto: Twitter@INEHRM)

De acuerdo con el libro “El grito de Independencia: historia de una pasión nacional” de Fernando Serrano Migallón, el evento inició a las 11 de la noche del 15 de septiembre cuando el presidente Madero salió al balcón de Palacio Nacional acompañado de su gabinete. Entonces tocó la famosa campana de Dolores mientras lanzaba vivas a Hidalgo y a la Independencia, la multitud celebró el inicio del movimiento insurgente con un grito “no de ira, sino de amor patrio”.

Sin embargo, el júbilo no duró demasiado, el 19 de febrero del año siguiente Francisco I. Madero fue obligado a renunciar y el 22 fue asesinado junto con su exvicepresidente, José María Pino Suárez. Quedó a cargo de la presidencia el general golpista Victoriano Huerta.

El gobierno de Victoriano Huerta pudo celebrar el Grito, la crónica del festejo fue rescatada de un periódico afín al gobierno. El texto relata que el entusiasmo de la población se comparaba con el del Centenario y que, en esa ocasión en particular, la celebración significaba además “cohesión” y “unidad de todos los mexicanos” y que el presidente recordó a Hidalgo, Morelos y la Independencia.

Venustiano Carranza dio un Grito de Independencia hasta 1919. (Foto: Twitter@INEHRM)

Victoriano Huerta no duró mucho en el poder, la conjunta acción de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Pancho Villa y Emiliano Zapata hizo pedazos al ejército federal y forzó al usurpador a renunciar el 15 de julio de 1914.

Lo siguientes años fueron una lucha entre las dos principales facciones de la Revolución Mexicana. Por un lado estaban Villa y Zapata apoyando a la convención de Aguascalientes, por el otro Carranza y Obregón enarbolando el constitucionalismo.

Luego de la lucha en la que el Centauro del Norte y el Caudillo del Sur perdieron y después de la promulgación de la Constitución de 1917, Venustiano Carranza se erigió como presidente de México de forma legal e institucional. El 15 de septiembre de 1919 en Palacio dijo a la ciudadanía su arenga a la Independencia:

“¡Viva la Independencia!

¡Viva México!

¡Viva Hidalgo!

¡Viva Morelos!

¡Viva Rayón!

¡Viva Matamoros!

¡Viva Mina y Guerrero!"

Francisco I. Madero dio un grito donde lanzó vivas al cura Hidalgo y la Independencia. (Foto: Facebook/Universidad para el Bienestar Benito Juárez García Francisco I. Madero)

Venustiano Carranza pudo sobreponerse a varios retos durante su administración, pero el de la sucesión lo rebasó totalmente. Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles lideraron la rebelión de Agua Prieta que terminó con la muerte del Varón de Cuatro Ciénegas el 19 de mayo de 1920.

De la Huerta se volvió presidente interino, a pesar de lo ocurrido, el ambiente de la celebración del Grito de Independencia de ese año fue ameno, se le dio la carga de ser también un símbolo de paz después de una década de violencia armada. La arenga del primer magistrado fue:

“¡Viva la Independencia Nacional!

¡Vivan los héroes de la Independencia de México!

¡Viva México!"

El autor recuerda que en 1921, ya con Álvaro Obregón como presidente, la celebración de septiembre incluyó, además, el centenario de la consumación de la Independencia, la algarabía fue tal que los gritos de la gente opacaron lo que dijo el titular del ejecutivo. El año siguiente, el Manco de Celaya dijo:

“¡Viva la Independencia Nacional!

¡Vivan los héroes de México!

¡Viva México!"