Entre dinámicas y encuentros: Así transcurrió la séptima semana en La Casa de los Famosos México

Esta fue una semana con múltiples noticias y novedades entre el reality más viral de México. (IG: @lacasadelosfamososmx)

La séptima semana en La Casa de los Famosos México estuvo marcada por controversias, emociones intensas y una fiesta patria inolvidable. El punto más álgido fue la prueba del líder, donde Guana, el comediante conocido por su participación en Me Caigo de Risa, se impuso frente a Aldo de Nigris y Abelito, desatando una ola de críticas en redes sociales.

Según muchos televidentes, Aldo había terminado primero el rompecabezas, pero una indicación de “La Jefa” cambió el rumbo de la competencia. El público se volcó principalmente en TikTok para acusar a la producción de presunto favoritismo. Alegan que el rompecabezas de Guana no cumplía con la condición de tener las piezas moradas al frente, como repetidamente se había indicado.

Ya como líder de la semana, Guana tomó la decisión de salvar a Dalílah Polanco de la placa de nominados, argumentando “hermandad y cariño” como motivos. Esto modificó la lista final de nominados, que quedó integrada por Elaine Haro, Shiky, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Abelito y Aarón Mercury.

Los habitantes recibieron inesperadas visitas, contando el regreso del Team Infierno de la primera temporada. Foto: (Captura de Pantalla)

Además de las tensiones por la prueba del líder, se vivió una de las galas más emotivas de la temporada con la dinámica de “congelados”. En ella, Aarón Mercury recibió la visita sorpresa de su madre, Nancy, quien le dedicó un emotivo mensaje. Aarón rompió en llanto al verla, en uno de los momentos más humanos y conmovedores del reality hasta ahora.

Por otra parte, las nominaciones de la semana llegaron con una mecánica inesperada: los famosos eligieron “huevitos” que contenían reglas aleatorias que afectaban directamente sus votos. Esto alteró las estrategias y dejó varias sorpresas, como la nominación de Alexis Ayala, quien inicialmente había anulado su votación y luego fue beneficiado con una segunda oportunidad para nominar.

Uno de los puntos más tensos se vivió durante la cena de nominados, donde Alexis Ayala y Shiky protagonizaron una discusión directa sobre convivencia y merecimiento en el reality. Alexis cuestionó la falta de paciencia de Shiky, mientras este defendió su estilo frontal. La conversación incluyó intervenciones de Aldo y Dalílah, quienes también expresaron su visión del juego. Al final, pese a las diferencias, hubo cierto reconocimiento mutuo, demostrando la complejidad de las relaciones dentro de la casa.

La semana concluyó con una gran fiesta mexicana. Foto: (Televisa Univisión)

La semana cerró con una noche festiva organizada por La Jefa para celebrar las fiestas patrias. La sorpresa musical corrió a cargo de Josi Cuen y Jorge Medina, exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón. La música regional puso a bailar a todos, incluso a Dalílah, quien participó desde su silla debido a una lesión.

La decoración, la comida típica mexicana y la buena vibra permitieron a los habitantes relajarse después de una semana de conflictos. Elaine Haro preparó una bebida especial, y Alexis Ayala aprovechó para proponer una tregua con Shiky, logrando un ambiente más armónico, al menos por esa noche.

Mientras tanto, las redes sociales siguen encendidas con los resultados de la próxima gala de eliminación que se realizara este domingo 14 de septiembre por la noche.