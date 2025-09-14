Emiliano Aguilar responde con amenaza a broma de su hermano Leonardo: “Bájale, perro, o te meto una puti..”

Emiliano y Leonardo Aguilar han mantenido una tensa relación desde mediados de 2024. (@emiliano.agular.t, @leonardoaguilaroficial, Instagram)

Desde hace más de un año, los Aguilar están en pie de guerra. Irónicamente, septiembre ha marcado un antes y un después en las tensiones familiares de la dinastía.

Hace unas horas, Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar, lanzó una velada amenaza contra su hermano menor, Leonardo, en repudio a una broma hecha por él durante una reciente presentación en Milwaukee.

¿Qué dijo Leonardo Aguilar?

Previo a interpretar un tema, Leonardo bromeó con la audiencia al decir que la siguiente canción sería un rap, en referencia a su hermano Emiliano, quien en 2024 incursionó en ese género musical.

Sin embargo, Leonardo aclaró que no pretendía ofender a su hermano. Aseguró que las tensiones entre ambos eran producto de versiones difundidas por los medios de comunicación. Además, subrayó que estaba orgulloso de Emiliano y celebraba sus éxitos, así como los logros recientes de su prima Majo Aguilar.

Emiliano Aguilar amenazó a su hermano Leonardo pro aludirlo durante una presentación en EEUU. Crédito: @emiliano.aguilar.t, Instagram

Emiliano responde con amenazas

El video fue ampliamente difundido en redes sociales. Horas después de su viralización, Emiliano Aguilar realizó una transmisión en vivo en la que dejó claro que las tensiones familiares son reales y no una campaña mediática.

Emiliano comenzó el video de manera directa: “Leonardo, bájale de huev**, perro (ríe). Ya vi lo que dijiste en el concierto en frente de tooodos. Bájale de huev**, pend***, que ya sabes qué pedo conmigo, güey. Yo no estoy jugando, carnal”.

El rapero, quien se encontraba dentro de un vehículo junto a colaboradores y otros músicos, minimizó las palabras de cariño de su hermano y lanzó una amenaza: “¿Acabas de ver la pelea de Canelo con la de Terence Crawford, güey? Así te meto una puti** a ti, carnal. A mí no me estés tirando en frente de todos en un concierto, carnal”.

Emiliano Aguilar explotó contra su hermano Leonardo. (@emiliano-aguilar.t, Instagram)

Guerra sucia contra Emiliano

Emiliano consideró que la broma de Leonardo estuvo de más, aunque dijo no sorprenderse. Dejó entrever que había sido informado sobre supuestas acciones en su contra por parte de su familia.

“También vi que alguien más iba a soltar unos mensajitos ahí sobre mí. Lo que me dijeron que iban a soltar unos mensajitos sobre mí, pues también nosotros tenemos mensajitos acá para soltar, la neta”, expresó.

Finalmente, señaló que aunque mantendría el video en su perfil de Instagram, prefería concentrarse en su nuevo sencillo: “Te voy a dar una oportunidad, porque estás pendej***, güey. Vuélvelo a hacer, a ver qué pedo”.

El origen de sus tensiones

Las fricciones entre Emiliano Aguilar y la familia de su padre se profundizaron a mediados de 2024, cuando no fue invitado a la boda de su media hermana Ángela Aguilar con el cantautor Christian Nodal —con quien recientemente intercambió insultos en redes sociales—.

Una entrevista reciente de Pepe Aguilar detonó una guerra de declaraciones públicas con su hijo. En diálogo con la periodista Pati Chapoy, el intérprete responsabilizó a Carmen Treviño, su exesposa y madre de Emiliano, de impedir que tuvieran un vínculo cercano.

Emiliano rechazó que su padre culpara a su madre de su mala relación y comenzó a publicar una serie de videos donde expuso secretos de la familia. El más polémico fue uno en el que insinuó que su hermana Ángela fue víctima de violencia durante una relación previa a su matrimonio con Christian Nodal.

Emiliano Aguilar llamó falso a su cuñado Christian Nodal. (@emiliano.aguilar.t, @nodal, Instagram)