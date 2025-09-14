México

Detienen a dos hombres por violación a menores en Benito Juárez, Quintana Roo

El proceso judicial se activó tras años de silencio y amenazas, cuando las víctimas lograron comunicar lo ocurrido a sus familiares

Por Aura Reyna

Autoridades de Quintana Roo arrestaron
Autoridades de Quintana Roo arrestaron a dos sujetos tras ser señalados por menores de edad como responsables de agresiones sexuales, luego de que las víctimas lograran denunciar los hechos (Fiscalía de Quintana Roo)

La Fiscalía General del Estado ejecutó órdenes de aprehensión contra dos hombres acusados de violación a menores en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Ambos individuos mantenían vínculos familiares o de cercanía con las víctimas, y aprovecharon esta cercanía para violaciones contra menores de edad.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Amisaday “N” y Víctor “N”.

Más detalles de los casos

El abuso infantil deja profundas
El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el primer caso, Amisaday “N” habría aprovechado su relación familiar con un niño de siete años para cometer los delitos, los cuales se repitieron en diversas ocasiones cuando el menor visitaba la vivienda del acusado, situada en el fraccionamiento Tierra Maya, Supermanzana 105.

La situación se mantuvo en silencio hasta que la víctima, actualmente de ocho años, logró comunicar los hechos a su madre.

Tras conocer la denuncia, la madre acudió ante las autoridades, lo que permitió a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Sexuales y el Libre Desarrollo de la Personalidad solicitar y obtener la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue ejecutada por los Policías de Investigación.

En el segundo caso, la orden de aprehensión se dirigió contra Víctor “N”, señalado por una menor de su núcleo familiar como responsable de actos de violación. Los hechos se remontan al año 2019 y ocurrieron en el domicilio familiar ubicado en el fraccionamiento Villas del Mar, Supermanzana 248.

La menor, según consta en la investigación, permaneció en silencio durante un tiempo debido a amenazas directas del acusado, quien le advirtió que lastimaría a su madre si revelaba lo sucedido.

El temor de la víctima aumentó al saber que el señalado tenía dos armas de fuego en la vivienda, lo que retrasó la denuncia y la intervención de las autoridades.

El proceso de denuncia en ambos casos se inició cuando las víctimas lograron comunicar lo ocurrido a sus familiares, quienes presentaron las denuncias ante la Fiscalía. A partir de estas acciones, la Fiscalía General del Estado, a través de su área especializada, procedió a solicitar las órdenes de aprehensión ante un Juez de Control, quien autorizó las detenciones.

Tras la ejecución de las diligencias legales, los dos acusados quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente. En los próximos días, el Juez de Control determinará la situación jurídica de Amisaday “N” y Víctor “N”, conforme a los plazos establecidos por la ley.

¿Cómo prevenir el abuso sexual infantil?

Padres y tutores deben vigilar
Padres y tutores deben vigilar cambios de comportamiento y supervisar la actividad en internet de los menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prevenir el abuso sexual infantil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aconseja enseñar a las niñas y niños que su cuerpo les pertenece y que nadie tiene derecho a tocarlo sin su consentimiento.

También recomienda a madres, padres y tutores estar atentos a cambios en el comportamiento de los menores, evitar que acepten regalos que impliquen condiciones ocultas y supervisar de manera constante su actividad en internet y redes sociales.

Asimismo, se sugiere fomentar en los menores la confianza para rechazar cualquier tipo de contacto físico que les resulte incómodo y reforzar la importancia de comunicar cualquier situación que los haga sentir inseguros o molestos.

En caso de que un niño, niña o adolescente sea víctima de abuso sexual, las autoridades subrayan que no debe bañarse ni cambiarse de ropa, ya que las prendas que llevaba pueden constituir pruebas fundamentales.

Temas Relacionados

Violación a menoresBenito JuárezQuintana RooFiscalía General del Estado de Quintana RooAbuso sexual infantilmexico-noticias

