Beca Rita Cetina 2025: cuándo será el siguiente pago para todos los beneficiarios

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a estudiantes de secundarias públicas de todo el país.

La finalidad de este programa social es que las alumnas y alumnos de este grado educativo escolar no tengan que abandonar sus estudios por falta de herramientas o materiales.

Por ello, de manera bimestral se les otorga un monto para que puedan comprar lo necesario para no abandonar sus estudios, como libros, artículos de papelería, uniformes, alimentos o lo que sea requerido por el menor de edad para acudir a la escuela.

El monto total destinado para cada estudiante de secundaria pública en todo el país es de mil 900 pesos bimestrales, los cuales son depositados en las tarjetas del Banco del Bienestar.

La beca otorga un total de mil 900 pesos bimestrales. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El último pago que se hizo de este programa social para todos los beneficiarios fue en junio pasado; durante julio y agosto no se llevó a cabo ninguna dispersión debido a que fue temporada de vacaciones para estudiantes de secundaria.

Por lo tanto, muchos beneficiarios se preguntan cuándo será el siguiente pago, dado que ya son tres meses en que no se ha llevado a cabo el proceso de depósitos.

El programa abrirá un nuevo periodo de registros en septiembre | Crédito: X@Julio_LeonT

Ante esto, se tiene una estimación de cuándo será el siguiente pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios de escuelas secundarias públicas de todo el país.

Cabe recordar que el actual ciclo escolar 2025-2026 comenzó el pasado lunes 1 de septiembre para alumnas y alumnos de la SEP, donde incluye a los de secundaria.

¿Cuándo será el siguiente pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios?

Como se mencionó anteriormente, el último pago de este programa social fue para todos los beneficiarios en el mes de junio y debido a la temporada de vacaciones, no se llevó a cabo el depósito de julio y agosto.

Por lo tanto, se estima que en el mes de octubre, se comiencen a realizar los pagos para todos los beneficiarios, es decir, estudiantes de secundaria pública ya tendrán su depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar.

En octubre sería el siguiente pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios. Foto: Programas para el Bienestar.

En conclusión, se estima que en el mes de octubre y ya que comenzaron las clases, arranque el proceso de pagos de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios.

Es importante estar al pendiente de los canales oficiales de la SEP y la Coordinación Nacional de Becas para saber todo lo relacionado con los pagos de este programa social.