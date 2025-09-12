Murió Alicia Matías Teodoro, abuelita que salvó a su nieta en la explosión de una pipa en Puente de la Concordia: Sedesa

La hermana de Alicia Matías indicó que los médicos advirtieron que hay pocas esperanzas de que la mujer sobreviva. | Jovani Pérez

La tragedia por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, sumó una pérdida que conmociona y pone rostro a la emergencia: Alicia Matías Teodoro, quien se convirtió en escudo humano para su nieta de dos años, falleció tras permanecer más de un día en terapia intensiva con quemaduras en casi todo el cuerpo.

De acuerdo con las más recientes cifras de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), ya son nueve las personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas, mientras que otras 55 personas aún permanecen hospitalizadas y 22 ya fueron dadas de alta, de acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Salud.

En la lista publicada a las 23:10 horas, la Secretaría incluyó el nombre de Alicia Matías, aunque una hora antes su familia aseguró a medios que ella estaba viva, pero delicada.

(Secretaría de Salud de la Ciudad de México)

Un acto instintivo bajo las llamas

El miércoles 10 de septiembre, la rutina de Alicia transcurría sin sobresaltos. Trabajaba como checadora y despachadora en la base de camiones de Santa Martha, en una esquina vital del oriente capitalino; era un oficio que conocía bien, pues antes vendía dulces en esa misma zona y solía acudir acompañada de su nieta Azuleth, de dos años, a quien cuidaba mientras su hija trabajaba como intendente.

Alicia arriesgó su vida para salvar a su nieta de dos años tras la explosión en Puente de la Concordia. (Redes sociales)

De acuerdo con su hermana Sandra, la pequeña la acompañaba todos los días porque su madre, madre soltera, no podía llevársela al empleo.

“Mi hermana tenía cuatro años trabajando ahí”, contó Sandra Barajas Matías a diversos medios. “Primero, estuvo vendiendo dulces y después empezó como checadora de combis. Ella estaba a diez minutos de terminar su jornada cuando ocurrió el incidente. Era parte de su rutina diaria desde hace años”.

Minutos antes del cierre de su turno, la explosión de una pipa de gas transformó el entorno en una escena de caos y fuego. Alicia, al escuchar el estruendo y ver la columna de llamas, no dudó en cubrir a Azuleth con su cuerpo, resguardándola del fuego y la onda expansiva. “Lo único que hizo fue amar y proteger a su nieta”, relató su hermana.

Las imágenes difundidas por testigos mostraban a Alicia con quemaduras graves, la ropa y el cabello destruidos por el calor, hincada y caminando sobre el asfalto, abrazando a la niña en silencio.

El policía capitalino Sergio Ángel Soriano, quien se encontraba en el lugar y fue testigo del horror, la auxilió en los minutos siguientes, ayudando a retirar ropa aún encendida y trasladando a Azuleth al hospital en motocicleta, mientras Alicia era guiada hacia los rescatistas y paramédicos.

Lucha en el hospital y despedida

Policía traslada a bebé a hospital tras explosión en Puente de la Concordia. (@MrElDiablo8)

Ambas fueron trasladadas inicialmente al Hospital General de Zona 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y debido a la gravedad de las lesiones de Alicia, ella fue llevada al Hospital Magdalena de las Salinas, especializado en quemaduras. El diagnóstico fue devastador: quemaduras profundas en el 98% del cuerpo, la gran mayoría de tercer grado, con afectaciones pulmonares y daños severos internos.

Los médicos informaron a la familia que las posibilidades de supervivencia eran mínimas. “Hagan todo por salvar a mi mamá, a ella no le tocaba estar ahí...”, suplicó su hija Rosa en un llamado a los médicos por la mañana del jueves.

Sandra Matías pidió a las autoridades “el mejor servicio médico y la cobertura total de todas sus necesidades, porque nadie puede reparar el daño que nos deja esto, es muy grande”.

La familia trabajó frenéticamente para cubrir las necesidades en varios hospitales, pues además de Alicia y la niña, un hermano más de la familia se encontraba siendo operado ese mismo día en otro centro médico, lo que obligó a los familiares a dividirse en tres hospitales distintos.

Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajopuente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de cincuenta personas lesionadas. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos y de la constante presencia de familiares afuera de la sala de terapia intensiva, Alicia falleció la noche el 11 de septiembre, menos de 48 horas después del incidente.

Su nieta, Azuleth, permanece hospitalizada, con quemaduras en alrededor del 60% de su cuerpo, especialmente en brazos, piernas y rostro. En palabras de su familia, la niña se mantiene estable: “Mi hermana hizo un gran trabajo al protegerla y gracias a Dios la niña está bien”, compartió Sandra.