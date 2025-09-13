¿Qué puedo comer para cicatrizar las úlceras gástricas?

Úlcera gástrica. Screenshot

Las úlceras gástricas son lesiones que afectan el revestimiento interno del estómago y se producen cuando la mucosa que protege frente a los jugos gástricos se debilita.

Entre sus causas más comunes se encuentran la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, el consumo excesivo de antiinflamatorios , el estrés y la ingesta habitual de sustancias irritantes .

Proceso de sanación

Quienes las padecen suelen experimentar síntomas que interfieren con la calidad de vida como:

Dolor abdominal.

Ardor.

Acidez.

Náuseas.

Dieta sugerida

Una de las medidas más importantes para apoyar el tratamiento médico y favorecer la cicatrización es ajustar la alimentación diaria.

La dieta para una persona con úlceras debe basarse en productos suaves, fáciles de digerir y bajos en grasa.

⇒⇒ Las carnes magras, como pollo, pavo y ciertos cortes de cerdo sin grasa visible, son una fuente adecuada de proteínas.

⇒⇒ También se recomiendan los pescados blancos, que resultan más ligeros que los azules.

⇒⇒ Los huevos cocidos o en preparaciones sencillas como la tortilla sin fritura.

⇒⇒ Las verduras son indispensables siempre que se consuman cocidas, al vapor o hervidas, evitando aquellas que generen gases o irritación.

⇒⇒ En cuanto a las frutas, es preferible optar por variedades no ácidas como plátano, manzana, pera o melón, en lugar de cítricos como naranja o limón que pueden agravar las molestias.

⇒⇒ Los lácteos desnatados también son una opción segura, sobre todo en presentaciones suaves como yogur natural o quesos frescos.

⇒⇒ En el caso de los cereales y tubérculos, el arroz blanco, las patatas cocidas y el pan poco tostado son más fáciles de tolerar.

⇒⇒ Las legumbres pueden incluirse si están bien cocidas y sin piel, siempre que no produzcan gases.

Foto vinagreta / Freepik

Alimentos que conviene evitar

Así como existen alimentos beneficiosos, también hay otros que dificultan la cicatrización o agravan los síntomas.

⇓⇓ Las comidas muy condimentadas, las salsas picantes, los cítricos, el tomate, el café, las bebidas energéticas, el té fuerte y todas aquellas que contengan cafeína.

⇓⇓ El alcohol, el chocolate y los refrescos carbonatados también resultan irritantes.

⇓⇓ Evitar las frituras, los embutidos grasos, los productos en conserva y los quesos muy curados.

⇓⇓ Ciertas verduras como la col, la coliflor, el repollo y la cebolla cruda pueden incrementar la producción de gases y molestias abdominales, por lo que conviene limitarlas.

Hábitos recomendados

La manera en que se cocinan los alimentos influye de forma directa en la recuperación.

Lo ideal es priorizar técnicas como hervido, cocción al vapor o al horno suave, mientras que las frituras y asados con exceso de grasa deben descartarse.

Los hábitos de alimentación juegan un papel clave. Comer en porciones pequeñas y frecuentes ayuda a evitar la sobrecarga del estómago y a controlar la producción de ácido.

Mantener horarios regulares, masticar lentamente y evitar cenas copiosas antes de dormir también contribuyen al bienestar digestivo.