Profepa clausura construcción ilegal de 17 hectáreas en Baja California Sur

Inspectores identificaron diversas construcciones y modificaciones no autorizadas, así como la apertura de brechas, caminos y un sistema de captación de agua

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Profepa clausura predio en BCS.
Profepa clausura predio en BCS. Foto: x.com/@PROFEPA_Mx

Profepa determinó la clausura total temporal de un predio en la localidad de La Conquista Agraria, en La Paz, Baja California Sur, tras detectarse la realización de obras y actividades en más de 17 hectáreas de terrenos forestales sin la debida autorización en materia de impacto ambiental.

Durante la inspección, que abarcó una superficie aproximada de 179 hectáreas, los inspectores identificaron diversas construcciones y modificaciones no autorizadas, entre las que se encuentran una granja, una barda perimetral, la extracción de material pétreo, una vivienda, baños, un domo y un hotel en obra negra, así como la apertura de brechas, caminos y un sistema de captación de agua. Además, se constató la afectación reciente y parcial de vegetación forestal.

Profepa clausura predio en BCS.
Profepa clausura predio en BCS. Foto: x.com/@PROFEPA_Mx

El responsable del predio, Terry Ford Givens, no presentó la autorización vigente expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), requisito indispensable para cualquier intervención en terrenos forestales. Como parte de las acciones de control, los inspectores colocaron tres sellos de clausura y anunciaron que se dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente.

La autoridad ambiental recordó que toda obra en terrenos forestales requiere autorización ambiental y reiteró su compromiso de mantener la vigilancia para asegurar el cumplimiento de la legislación en la materia.

El caso fue a conocer mediante las agrupaciones “Metiches Por Naturaleza” y “Los Supercívicos” quienes relataron la situación como ecocidio, acompañados por publicaciones y mensajes como: “Detengamos este #ecocidio en #BCS Más de 65,000 metros cuadrados de desmonte, incendio y desaparición de flora y fauna. Somos #MetichesPorNaturaleza”

Los activistas hicieron un llamado a la Profepa de Baja California Sur, alertaron sobre un ciudadano canadiense que estuvo devastando ilegalmente toda la biodiversidad del desierto en el ejido de Conquista Agraria. Relataron que los cardones de cientos de años fueron desmontados y quemados para no dejar evidencia.

Los colectivos reunieron videos de ciudadanos que de manera anónima e hicieron presión mediante redes sociales.

La biodiversidad del desierto de Baja California Sur destaca por su singular combinación de paisajes áridos con costas del Pacífico y el Mar de Cortés. Alberga especies endémicas de flora y fauna que se adaptan a condiciones extremas de sequía y altas temperaturas.

Los cactus gigantes, como el cardón, y animales como el borrego cimarrón conforman parte del entorno. La interacción del desierto con el mar produce microclimas diversos y zonas de gran valor ecológico, claves para la conservación y el turismo sustentable en la región, por ello, es de vital importancia su conservación.

