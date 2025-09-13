Kenia López Rabadán acepta invitación de Sheinbaum para ceremonia de Niños Héroes

Kenia López Rabadán compartió la invitación de Claudia Sheinbaum a esta ceremonia en septiembre.

La tarde de este viernes 12 de septiembre de 2025, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, compartió a través de su cuenta de X la invitación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum para asistir a la ceremonia del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

Al recibir la invitación, López Rabadán confirmó su presencia en este evento, “asistiré como Presidenta de la Cámara de Diputados, en representación de mis compañeras y compañeros legisladores”.

El pasado 9 de septiembre, la panista fue cuestionada sobre la recepción de esta invitación de la cuál dijo que se trataba de una invitación a la institución que ella representa, es decir, la Cámara de Diputados, por lo que comentó: “Yo creo que una fotografía plural le hará muy bien a México y, bueno, pues estaremos aquí a la espera de que eso suceda”.

También el martes, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre quiénes serían los invitados al evento patrio, a lo que respondió, “A todos, pues sí, evidentemente se invita a todos, ya decidan ellos si quieren venir o no, se invita a todos”.

La mandataria comentó que se trata de un acto republicano por lo que dijo, “en el caso del Grito, es una ceremonia austera, es principalmente el gabinete. Y en el caso del 16 de septiembre, sí ya hay más espacio, se invita a más personas y ahí vamos a invitar a todos los Poderes, y si quieren asistir, asistirán y si no, pues no asistirán”.

Después de la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien no invitó a este tipo de eventos patrios a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, el rumbo que parece tomar el gobierno de Claudia Sheinbaum ha rotó con esta exclusión, y al parecer será decisión de quienes encabecen los poderes su asistencia a la ceremonia.

Claudia Sheinbaum reconoce nombramiento de Kenia López en la Cámara de Diputados

“Hay una regla, por lo que entiendo establecida, en el Senado es distinto, pero en la Cámara de Diputados le toca primero al partido mayoritario y luego al que le sigue, creo que después le va a tocar al Partido Verde... Se respetó la regla está muy bien”, destacó la mandataria mexicana por el nombramiento de la legisladora del blanquiazul.

Kenia López Rabadán asumió como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el pasado 1 de septiembre y se mantendrá durante el segundo año de la LXVI Legislatura.