“He tenido un año complicado”: Imelda Tuñón se equivoca al cantar en ‘La Academia VLA’ y recibe críticas

La viuda de Julián Figueroa está participando nuevamente en el segmento de TV Azteca

Por Zurisaddai González

(VLA/TV Azteca)
(VLA/TV Azteca)

La más reciente emisión del minireality La Academia dentro del programa Venga la Alegría estuvo llena de comentarios encendidos en redes sociales.

El pasado 12 de septiembre, Imelda Tuñón subió al escenario del segmento y, aunque sorprendió con un vestuario llamativo, los televidentes no perdonaron los errores que cometió durante su presentación musical.

Así fue el momento en el escenario

Tuñón apareció sobre un escenario con estilo de ring de boxeo, enfundada en una capa de boxeadora y botas plateadas. Interpretó Loca, éxito de Ana Bárbara. Aunque al inicio se mostró segura, en la parte final tuvo dificultades con la entonación y la letra.

(VLA)
(VLA)

Al concluir su número, Imelda confesó ante los conductores: “Ahí con el prompter me sé la canción, leí y no debí leer”.

Kiko Campos, uno de los jueces, fue el primero en dar su veredicto: “Hola, Ime, qué guapa, me encantó tu look. Yo siento que del año pasado a ahora sí has mejorado en cuestiones de estar más segura, las desafinadas no sé si perdonarlas, ¿has tomado clases?”.

Tuñón explicó que ha tenido un periodo complicado: “He tenido un año complicado, no he tenido mucha oportunidad. Tengo una maestra que me enseña técnica de punta y de ópera, pero no he tenido mucho tiempo de verla”.

Criticaron a la viuda de Julián Figueroa (TV Azteca)

El jurado insistió: “Te recomiendo que tomes clases (…) necesitas mejorar tu técnica y eso únicamente con maestros”. Finalmente, recibió dos calificaciones de 3 sobre 5, además de un voto secreto.

Las críticas del público

En YouTube y otras redes, los comentarios no tardaron en aparecer. Muchos usuarios cuestionaron sus pretextos y su talento vocal:

  • Siempre poniendo pretextos, no sabes cantar, no inventes, Quico no sabe”
  • “Tan bonita que eres, pero definitivamente la cantada no es lo tuyo”
  • “Por más que quieras cantar no puedes, no brillas y no tienes ángel”
  • “Yo por eso no veo este programa porque esta mujer que le ha hecho tantas cosas a Maribel Guardia no canta la verdad”
(VLA)
(VLA)

A pesar de las críticas, algunos televidentes reconocieron su esfuerzo y el carisma que mostró en el escenario, aunque coincidieron en que la técnica vocal sigue siendo su mayor reto.

