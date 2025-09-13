México

Becas del Bienestar 2025: ¿Quiénes aplican, montos y compatibilidad de apoyos en septiembre?

Estudiantes de distintos niveles educativos podrán acceder a apoyos que van desde 600 hasta 5 mil 800 pesos

Por Lorna Huitrón

Septiembre marca un momento crucial para miles de familias en México, ya que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) confirmó que este mes se abrirán registros de varios programas dirigidos a estudiantes de educación básica, media superior y superior.

Además, se implementó un nuevo requisito obligatorio: contar con una cuenta Llave MX, indispensable para acceder a las convocatorias federales.

Programas disponibles en septiembre

Beca Rita Cetina

Este apoyo está dirigido a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria. El registro inicia el 15 de septiembre de 2025.

  • Monto: mil 900 pesos bimestrales.
  • Adicional: si en una familia hay más de un beneficiario, se agregan 700 pesos por cada integrante extra.
Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez

Pensada para estudiantes de preparatoria, bachillerato general y tecnológico en escuelas públicas. Aunque el registro formal abrirá en octubre, la CNBB exhortó a los jóvenes a crear su cuenta en llave.gob.mx durante septiembre para no quedarse fuera.

  • Monto: mil 900 pesos bimestrales por estudiante.
  • Particularidad: cada alumno recibe el apoyo completo, incluso si varios miembros de una misma familia lo solicitan.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Enfocada en estudiantes de universidades públicas, esta beca es una de las más significativas en cuanto a monto. Aunque la convocatoria abrirá en octubre, las autoridades también recomiendan adelantar la creación de la Llave MX.

  • Monto: 5 mil 800 pesos bimestrales.

Mi Beca para Empezar (CDMX)

Este programa es exclusivo para estudiantes de la Ciudad de México, en niveles de preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple (CAM).

  • Registro: del 1 al 30 de septiembre, mediante la creación de una Llave CDMX en el portal oficial.
  • Montos:
    • Preescolar y CAM: 600 pesos mensuales.
    • Primaria y secundaria: 650 pesos mensuales.
Compatibilidad de apoyos

Un punto importante es la compatibilidad. De acuerdo con las reglas de operación, la Beca Rita Cetina y Mi Beca para Empezar no se excluyen entre sí, lo que permite que un estudiante pueda recibir ambos beneficios de forma simultánea.

Las Becas del Bienestar 2025 representan un respaldo económico fundamental para estudiantes y familias mexicanas. Septiembre es la fecha clave para inscribirse en programas como la Beca Rita Cetina y Mi Beca para Empezar, además de preparar los trámites necesarios para las convocatorias que abrirán en octubre. Con apoyos que van desde 600 hasta 5 mil 800 pesos, estas becas buscan garantizar la continuidad educativa y reducir la deserción escolar.

