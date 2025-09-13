México

Baja California se prepara para simulacro de tsunami el 19 de septiembre

El ejercicio incluirá alertas, evacuaciones y coordinación interinstitucional para garantizar la preparación ante emergencias

Por Eduardo Marsan

Guardar
Simulacro Nacional 2025, terremoto y
Simulacro Nacional 2025, terremoto y tsunami

Baja California se alista para un importante simulacro de emergencia el próximo 19 de septiembre, fecha que coincide con el aniversario de los terremotos más recordados en México, los de 1985 y 2017.

Esta actividad tiene como objetivo fortalecer la preparación de la población ante la posibilidad de un tsunami en la zona costera de la entidad, así como evaluar la capacidad de respuesta de las autoridades locales y de Protección Civil.

El simulacro incluirá diversas actividades que van desde alertas preventivas, ejercicios de evacuación y coordinación interinstitucional, hasta pruebas de comunicación entre autoridades y la ciudadanía. Las autoridades de Protección Civil han enfatizado la importancia de que los habitantes de las zonas costeras participen activamente y sigan las instrucciones oficiales para garantizar su seguridad.

Entre las medidas planificadas, se contempla la activación de sirenas de alerta en los municipios costeros, así como la difusión de mensajes preventivos a través de medios de comunicación, redes sociales y sistemas de mensajería instantánea. Además, se realizarán simulaciones de evacuación en escuelas, hospitales y centros comunitarios, lo que permitirá identificar posibles áreas de mejora en la logística de emergencia.

El simulacro también servirá para evaluar la respuesta de los servicios de emergencia, incluyendo bomberos, policía y unidades médicas, así como la coordinación con dependencias estatales y federales. La preparación anticipada busca minimizar riesgos y reducir el impacto de un eventual tsunami, fortaleciendo la cultura de prevención entre la población.

Vista general de playa en
Vista general de playa en Los Cabos, en el estado de Baja California Sur (M&#233;xico). EFE/Jorge Reyes/Archivo

Zona de riesgo

Especialistas en protección civil han señalado que la región de Baja California, por su ubicación geográfica, podría ser vulnerable a tsunamis generados por sismos en el Pacífico. Por esta razón, ejercicios como el programado para el 19 de septiembre son fundamentales para garantizar que los protocolos de emergencia se conozcan y se practiquen de manera efectiva.

Asimismo, se enfatiza la importancia de que los ciudadanos conozcan las rutas de evacuación y los puntos de reunión seguros. Las autoridades recomiendan mantener un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linternas, medicinas y documentos importantes. Estas acciones no solo aumentan la seguridad individual, sino que también contribuyen al orden y eficacia durante el simulacro.

El simulacro del 19 de septiembre se realiza en el marco de los ejercicios nacionales de Protección Civil, que buscan generar conciencia sobre la preparación ante desastres naturales. Cada año, estas actividades permite a las autoridades evaluar sus protocolos y a la ciudadanía familiarizarse con las medidas preventivas, fortaleciendo así la resiliencia de las comunidades costeras frente a emergencias de gran magnitud.

Temas Relacionados

Simulacro Nacional 2025Baja CaliforniaSimulacro de tsunamiProtección CivilSimulacro de sismo19 de septiembremexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

José Gabriel Hernández, de 17 años, es el segundo estudiante víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa, IPN lamenta muerte

La institución educativa indicó que el joven era alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7

José Gabriel Hernández, de 17

ParaNorman regresa a cines con una edición remasterizada y un cortometraje inédito: cuándo y dónde ver en México

La reconocida cinta animada en stop-motion de LAIKA vuelve a los cines junto a una nueva producción que expande el universo de Norman y sus aventuras sobrenaturales

ParaNorman regresa a cines con

¿Deben circular en la noche? Cómo se regula el transporte de pipas de gas en México de acuerdo a la ley

La tragedia ocurrida en Iztapalapa reavivó el debate sobre la seguridad y regulación del transporte de gas LP en México

¿Deben circular en la noche?

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

El exfuncionario de la SSPC de Tabasco fue arrestado junto a una mujer sin oponer resistencia en una residencia en Paraguay

Un ariete, armas largas y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un ariete, armas largas y

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

Captura de Hernán Bermúdez Requena “significa cero impunidad en Tabasco”, según “Pepín” López Obrador

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

Doble golpe a “La Chokiza”: aseguran 72 inmuebles y caen 13 presuntos integrantes en varios puntos del Edomex

Bermúdez Requena fue detenido en una casa con alberca: había Joyas, fajos de billetes y botellas de vino italiano

ENTRETENIMIENTO

Bellakath recauda 121 mil pesos

Bellakath recauda 121 mil pesos y compra material de curación para víctimas de explosión en Iztapalapa

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

ParaNorman regresa a cines con una edición remasterizada y un cortometraje inédito: cuándo y dónde ver en México

Aldo de Nigris besa a Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México y redes estallan: “Se veía venir” | VIDEO

Miguel Bosé confirma concierto en Culiacán este 15 de septiembre tras exigir seguridad reforzada, dice Rocha Moya

DEPORTES

André Jardine, DT del América

André Jardine, DT del América cumple su sueño de infancia: asiste a concierto de Oasis en CDMX

Por qué responsabilizan a Pedro Pascal de que Álvaro Morales pueda salir de ESPN

Dominik Mysterio revela que estará en la CDMX para celebrar con sus fans tras ganar el Megacampeonato de AAA

Clásico Nacional llega a La Casa de los Famosos México: quiénes eligieron a América y Chivas

Cómo le fue a Rey Fénix en su lucha ante Sami Zayn en WWE SmackDown por el Campeonato de EEUU