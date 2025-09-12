México

Suspenden clases el 12 de septiembre en estas regiones de Guerrero

La Universidad Autónoma de Guerrero también detuvo sus actividades

Por Mariana L. Martínez

Crédito: Cuartoscuro.
Crédito: Cuartoscuro.

La suspensión de clases en varias regiones de Guerrero y en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) para el viernes 12 de septiembre responde a la evolución de la Depresión Tropical 13-E, que amenaza con intensas lluvias y condiciones meteorológicas adversas en la costa del Pacífico mexicano.

La medida, que afecta tanto a instituciones públicas como privadas, busca proteger la integridad de estudiantes, personal docente y administrativo ante el riesgo inminente de este fenómeno climático.

La Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) comunicó la tarde del jueves 11 de septiembre que la suspensión de actividades académicas y administrativas se mantendrá por segundo día consecutivo, aunque en esta ocasión se limita a las regiones de Acapulco, Costa Grande y Sierra.

La disposición abarca todos los niveles educativos y turnos, tanto en escuelas públicas como privadas. En el comunicado oficial, la SEG subrayó que quienes incumplan la orden serán sujetos a un acta administrativa por parte del Órgano Interno de Control. Además, la dependencia recomendó a la comunidad escolar activar los protocolos de seguridad y mantenerse informada a través de los canales institucionales.

En paralelo, la UAGro anunció la suspensión total de actividades académicas y administrativas en todas sus unidades y oficinas administrativas de las ocho regiones del estado para el viernes 12 de septiembre. Según el comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, la decisión se tomó en atención a la recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero. La universidad instó a su comunidad a seguir las indicaciones de las autoridades y a permanecer atenta a la evolución del fenómeno meteorológico.

Se suspenden clases en ambos turnos para evitar arriesgar a estudiantes y personal docente así como administrativo en Guerrero CRÉDITO: X/Gob_Guerrero

La formación de la Depresión Tropical 13-E frente a las costas de Guerrero y Oaxaca fue confirmada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la tarde del jueves 11 de septiembre.

A las 15:00 horas, el sistema se localizaba a 195 kilómetros al sureste de Acapulco, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 kilómetros por hora. El desplazamiento del fenómeno se registró hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora.

Los pronósticos del SMN anticipan que el sistema podría intensificarse a tormenta tropical el viernes y alcanzar la categoría de huracán 1 el domingo, siguiendo una trayectoria paralela a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California Sur.

El SMN advirtió que la depresión tropical generará lluvias intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros en las zonas costeras. Estas condiciones podrían provocar descargas eléctricas, encharcamientos, deslaves e inundaciones en áreas bajas, además de la caída de árboles y anuncios publicitarios. El organismo recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante el viento y el oleaje elevado.

La Comisión Nacional del Agua y personal de Protección Civil mantienen la vigilancia en las zonas más vulnerables, monitoreando el nivel de presas, ríos y arroyos. Hasta septiembre, en la cuenca del Pacífico se han formado 13 sistemas tropicales, de los cuales siete alcanzaron la categoría de huracán.

