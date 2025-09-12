Novio de Ana Daniela Barragán revela última petición de cómo recordarla tras ser víctima de la explosión en Iztapalapa

EL novio de Ana Daniela Barragán dedicó un mensaje emotivo en el que rescató sus intenciones por contraer matrimonio y volverse esposos en el futuro | Jovani Pérez / Infobae México

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó este 12 de septiembre de 2025 la muerte de Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de 19 años de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, quien resultó gravemente herida en la explosión de una pipa de gas ocurrida el 10 de septiembre bajo el Puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa.

La institución educativa lamentó el fallecimiento mediante una esquela publicada en redes sociales:

“Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, y honramos con respeto y cariño su memoria. Descanse en paz”

Durante más de 24 horas, el paradero de Ana Daniela fue incierto. Su celular calcinado, hallado en la mochila que llevaba al momento de la explosión, permitió a un elemento de Protección Civil contactar a su madre. A pesar de los daños, el dispositivo sirvió para realizar dos llamadas cruciales.

La persona desconocida que falleció en el hospital Rubén Leñero era la estudiante de la UNAM en la FES Cuautitlán | Facebook / FES Cuautitlán Oficial

Inicialmente, la joven ingresó como desconocida al Hospital General de Iztapalapa y después fue trasladada al Hospital Rubén Leñero. No obstante, un error en los reportes preliminares la hizo aparecer como mujer de 25 años, lo que complicó la búsqueda de sus familiares. Finalmente, fue necesario un examen de ADN para confirmar su identidad.

El recuerdo y última petición a la sociedad de su pareja

Su novio, Bryan Ramos, compartió un mensaje de despedida a través de una publicación en Instagram:

“Perdí a mi compañera de vida, nunca supe lo que fue amar con tanta intensidad a partir de que te conocí. En un mes nos íbamos a comprometer. Prometo buscarte en la otra vida y cumplir nuestra promesa”, señaló.

Más tarde, en entrevista, pidió que Daniela sea recordada como lo que fue: “Una persona demasiado alegre, carismática y amorosa. Su mamá siempre decía que era un hermoso ser de luz, y yo estoy de acuerdo. Dani llegó a alumbrarme la vida y eso siempre lo voy a llevar en el corazón”.

Las pertenencias parcialmente calcinadas de la joven fueron halladas entre los escombros de la Zona Cero del accidente en La Concordia | Facebook / Bryan Ramos

Las críticas por la ineficiencia del gobierno de la CDMX ante la tragedia

El joven también mostró su descontento la actuación de las autoridades durante la localización: “Hubo deficiencias, estuvimos yendo de hospital en hospital sin información precisa. En este país estas cosas no deberían pasar: sales a trabajar, a estudiar, y no sabes si vas a regresar”.

Aun así, dijo que enfrentará la pérdida como ella lo hubiera querido y que, ahora, ella les cuida como, según él, “una bendición de Dios”.

Confusión oficial y víctimas mortales: Secretaría de Salud CDMX se disculpa por difundir información falsa

La explosión, ocurrida a las 14:20 horas del 10 de septiembre, ha dejado hasta ahora nueve víctimas mortales y más de una veintena de heridos. Sin embargo, la tragedia estuvo marcada por la confusión en la información oficial.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reportó en un inicio el fallecimiento de Alicia Matías, otra de las personas hospitalizadas, pero horas después corrigió la versión: la paciente permanecía con vida y en estado grave.

La Sedesa CDMX difundió de manera errónea que Alicia Matías había fallecido y se contabiliza como la novena víctima mortal de la tragedia en Iztapalapa | Jesús A. Áviles / Infobae México

Sobre esa línea, se ha destacado que existen más de mil 300 elementos de emergencia de la CDMX, el Estado de México y la federación participaron en el operativo de atención. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que se investigará a fondo la causa del siniestro y anunció que, en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), se revisarán los protocolos de transporte de sustancias peligrosas en zonas urbanas.