“No ha fallecido”: Alicia Matías, quien salvó a su nieta de explosión de pipa, sigue viva, Gobierno de CDMX reconoce error

La Secretaría de Salud reconoció que cometió un error al incluir el nombre de Alicia Matías en la lista de fallecidos. | Jovani Pérez

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reconoció que se cometió un error al incluir el nombre de Alicia Matías Teodoro, la abuelita que salvó a su nieta de la explosión de una pipa el miércoles pasad en Iztapalapa, en la lista de personas fallecidas por dicho incidente, luego de que la familia de la mujer confirmó que continúa con vida.

Sandra Matías, hermana de Alicia, indicó que ingresó a verla en el Hospital Magdalena de las Salinas alrededor de las 12:30 de la noche, cerca de seis horas después de que se reportó el supuesto fallecimiento.

Destacó que incluso, al enterarse de la noticia habló con el área de Trabajo Social para confirmar que su hermana siguiera con vida y preguntar si no le habían ocultado algún dato sobre su estado de salud.

Por ello, enfatizó que su hermana sigue viva, en terapia intensiva y en estado de gravedad, ya que tuvo quemaduras en el 98% de cuerpo, por lo que “está sedada todo el día” para evitar que sienta dolor.

“La tienen en terapia intensiva, está grave. Fue una mala información, mi hermana esta viva, no ha fallecido”, dijo Sandra esta mañana, en entrevista con diversos medios de comunicación afuera del Hospital Magdalena de las Salinas.

Gobierno de CDMX reconoce error: “Ofrecemos una sincera disculpa”

La Secretaría de Salud capitalina publicó un comunicado esta mañana para informar sobre el error en la inclusión del nombre de Alicia Matías en la lista de personas fallecidas por la explosión de la pipa en Iztapalapa.

“La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reconoce que, en la información difundida el día de ayer sobre las personas fallecidas tras el incidente, se cometió un error al incluir el nombre de la señora Alicia Matías Teodoro.

“La señora Alicia Matías Teodoro se encuentra con vida, en estado de salud grave, y está recibiendo atención médica integral y especializada por parte equipos de salud, quienes se mantienen en contacto con su familia”, se lee en el documento.

Información en desarrollo...