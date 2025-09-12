Aumentan a nueve los muertos por la explosión de un camión cisterna en Ciudad de México

La cifra de víctimas mortales por la explosión de un camión cisterna en la capital de México ha aumentado a nueve, según un nuevo balance de las autoridades locales que mantiene aún ingresadas en hospitales a más de medio centenar de personas.

El incidente tuvo lugar el miércoles, cuando el camión, cargado de gas, volcó en plena autopista, en el Puente de la Concordia, lo que derivó en una deflagración que dejó más de 90 víctimas entre fallecidos y heridos. La Secretaría de Salud de Ciudad de México tenía registrados hasta el jueves por la noche (hora local) nueve muertos.

La fiscal de Ciudad de México, Bertha María Alcalde, ha revelado que las primeras investigaciones de los peritos apuntan a que es muy probable que el conductor del vehículo siniestrado viajara a más velocidad de la permitida. El conductor, que está crítico, está bajo custodia de las autoridades.