México

Maestra de preescolar se viraliza al exhibir cómo manejar la agresividad y llanto de sus alumnos

La profesora Lesly Olvera explicó la importancia de la paciencia, respeto y amor hacia los alumnos

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Comentarios destacan la fuerza de
Comentarios destacan la fuerza de la docente y la necesidad de preparar a los niños. (TikTok / maryleslyolveralimon)

Ser maestra de kínder o preescolar implica enfrentar desafíos constantes, y aunque muchos subestiman esta labor, no es una tarea fácil. Una docente mexicana, Lesly Olvera, quien además es tiktoker, evidenció recientemente estas dificultades al mostrar en un video cómo niños y niñas manifiestan agresividad y un fuerte deseo de abandonar el salón durante su primer día de clases, dejando en evidencia la complejidad de manejar grupos pequeños en la educación inicial.

En las imágenes compartidas, la maestra muestra cómo “aguantar el estrés” frente a la conducta de los niños de primer año de preescolar. Se observa a Lesly sosteniendo a una niña que llora y a un niño que, en un momento de frustración, le jala el cabello, todo sin perder la paciencia ni recurrir a la violencia. Su actitud refleja la exigencia de mantener la calma y la contención emocional en situaciones de alta tensión.

“Chaparritos lindos preescolar. Asómate a mi aula el primer día de clases con un grupo de primero. No lloran porque seas mala maestra, lloran porque extrañan a su mami, en muchos casos será la primera vez que estén sin ella durante tanto tiempo. Ojo: no lloró todo el día el mismo chaparrito o chaparrita, son diferentes niños y lloraron en diferentes momentos. Así es la semana de adaptación en preescolar. Mira hasta el final”, explicó la docente en el video que rápidamente se volvió viral.
El video evidencia los retos
El video evidencia los retos de los docentes y la conducta emocional de los pequeños. (TikTok / maryleslyolveralimon)

Miss Lesly enfatizó también la importancia de la paciencia y el respeto: “¿Sabes por qué mis alumnos terminan el ciclo sin gritar en el salón? Porque su maestra nunca les habla gritando, por muy difícil que parezca la situación. En esta aula no se pierde la cordura, la paciencia, el respeto y el amor por ellos”.

El video superó los dos millones de reproducciones y generó múltiples comentarios de usuarios con opiniones diversas. Algunos destacaron la fortaleza y profesionalismo de la docente, mientras que otros opinaron que los padres deberían preparar mejor a sus hijos o que una mayor firmeza sería necesaria para controlar a los niños.

@maryleslyolveralimon

Chaparritos lindos preescolar 🥰. Asómate a mi aula el primer día de clases con un grupo de primero 🤭. No lloran porque seas mala maestra, lloran porque extrañan a su mami, en muchos casos será la primera vez que estén sin ella durante tanto tiempo. Ojo (No lloró todo el día el mismo chaparrito o chaparrita, son diferentes niños y lloraron en diferentes momentos). Así es la semana de adaptación en preescolar. Mira hasta el final. ¿Sabes por qué mis alumnos terminan el ciclo sin gritar en el salón? Porque su maestra nunca les hablan gritando, por muy difícil que parezca la situación, en esta aula no se pierde la cordura, la paciencia, el respeto y el amor por ellos.🥰😍

♬ sonido original - Mary Lesly Olvera Li

La publicación de Lesly Olvera evidencia no solo los retos del primer día de preescolar, sino también la dedicación que requieren los docentes de educación inicial para equilibrar disciplina, afecto y manejo de emociones en sus alumnos.

Temas Relacionados

Miss Lesly Olverapreescolarkinderalumnosviralmexico-virales

Más Noticias

Carin León en Sphere: cuándo salen a la venta los boletos para sus conciertos en Las Vegas

El cantante sonorense anuncia tres fechas clave donde llevará la música regional mexicana a uno de los recintos más modernos del mundo, marcando un hito en la historia del espectáculo latino

Carin León en Sphere: cuándo

¿Quieres ver a Camilo Séptimo gratis? te decimos dónde y cuándo

La banda de rock alternativo mexicana se presentará como parte del arranque de los festejos patrios

¿Quieres ver a Camilo Séptimo

Novio de Ana Daniela Barragán revela última petición de cómo recordarla tras ser víctima de la explosión en Iztapalapa

Bryan Ramos dedicó un emotivo mensaje a su pareja en redes sociales después de que autoridades de la UNAM y la FES Cuautitlán confirmaran su deceso la noche del 11 de septiembre

Novio de Ana Daniela Barragán

Policía que ayudó a abuelita en explosión en Iztapalapa ya era un héroe: esta es su historia

El mismo oficial que en 2015 devolvió miles de pesos fue clave en el rescate de una menor de edad en el incidente ocurrido en el Puente de la Concordia

Policía que ayudó a abuelita

La UNAM pone a disposición centros de acopio para apoyar a las víctimas de la explosión de gas en Iztapalapa

El objetivo es para ayudar ante la emergencia y salvar la vida de los afectados en el accidente

La UNAM pone a disposición
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Naasón Joaquín: incautan más

Caso Naasón Joaquín: incautan más de 1 mdd y evidencias en casas de líderes de La Luz del Mundo

Defensa de Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, rechaza acusaciones de EEUU: “Es una campaña imprudente”

Sheinbaum reitera que hay cero impunidad ante casos de huachicol en México: “Erradicaremos por completo el robo de combustible”

“El Z-40″ y “El Z-42″ libran la pena de muerte en EEUU: fiscalía no pedirá la medida para los exlíderes de Los Zetas

Intervención de la CIA para combatir a cárteles del narcotráfico en México “es falsa”, aclara Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Carin León en Sphere: cuándo

Carin León en Sphere: cuándo salen a la venta los boletos para sus conciertos en Las Vegas

¿Quieres ver a Camilo Séptimo gratis? te decimos dónde y cuándo

Carmen Campuzano rechaza a Peso Pluma como embajador de la moda en Nueva York: “Hay cosas que van con la clase”

Dalílah Polanco confiesa que fue víctima de la secta NXIVM | Video

“Marcial Maciel, El Lobo De Dios” lidera el top 10 de series en HBO Max para maratonear el fin de semana

DEPORTES

¿Traicionó al Canelo? Este es

¿Traicionó al Canelo? Este es el pronóstico de Julio César Chávez sobre la pelea entre Álvarez y Terence Crawford

Canelo Álvarez explica por qué no será acompañado de artistas en su pelea contra Terence Crawford

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: todos los títulos que estarán en disputa en Las Vegas

Quiénes son los mexicanos que buscan hacer historia en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025

Difunto pierde la ‘cabeza’ ante Atlantis Jr. y le cuesta la victoria a su equipo en la Arena Puebla