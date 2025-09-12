Maestra de preescolar se viraliza al exhibir cómo manejar la agresividad y llanto de sus alumnos

Comentarios destacan la fuerza de la docente y la necesidad de preparar a los niños. (TikTok / maryleslyolveralimon)

Ser maestra de kínder o preescolar implica enfrentar desafíos constantes, y aunque muchos subestiman esta labor, no es una tarea fácil. Una docente mexicana, Lesly Olvera, quien además es tiktoker, evidenció recientemente estas dificultades al mostrar en un video cómo niños y niñas manifiestan agresividad y un fuerte deseo de abandonar el salón durante su primer día de clases, dejando en evidencia la complejidad de manejar grupos pequeños en la educación inicial.

En las imágenes compartidas, la maestra muestra cómo “aguantar el estrés” frente a la conducta de los niños de primer año de preescolar. Se observa a Lesly sosteniendo a una niña que llora y a un niño que, en un momento de frustración, le jala el cabello, todo sin perder la paciencia ni recurrir a la violencia. Su actitud refleja la exigencia de mantener la calma y la contención emocional en situaciones de alta tensión.

“Chaparritos lindos preescolar. Asómate a mi aula el primer día de clases con un grupo de primero. No lloran porque seas mala maestra, lloran porque extrañan a su mami, en muchos casos será la primera vez que estén sin ella durante tanto tiempo. Ojo: no lloró todo el día el mismo chaparrito o chaparrita, son diferentes niños y lloraron en diferentes momentos. Así es la semana de adaptación en preescolar. Mira hasta el final”, explicó la docente en el video que rápidamente se volvió viral.

El video evidencia los retos de los docentes y la conducta emocional de los pequeños. (TikTok / maryleslyolveralimon)

Miss Lesly enfatizó también la importancia de la paciencia y el respeto: “¿Sabes por qué mis alumnos terminan el ciclo sin gritar en el salón? Porque su maestra nunca les habla gritando, por muy difícil que parezca la situación. En esta aula no se pierde la cordura, la paciencia, el respeto y el amor por ellos”.

El video superó los dos millones de reproducciones y generó múltiples comentarios de usuarios con opiniones diversas. Algunos destacaron la fortaleza y profesionalismo de la docente, mientras que otros opinaron que los padres deberían preparar mejor a sus hijos o que una mayor firmeza sería necesaria para controlar a los niños.

La publicación de Lesly Olvera evidencia no solo los retos del primer día de preescolar, sino también la dedicación que requieren los docentes de educación inicial para equilibrar disciplina, afecto y manejo de emociones en sus alumnos.