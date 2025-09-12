México

La SEP recibe presupuesto ”histórico” de 1.1 billones de pesos: Mario Carrillo

Serán destinados para ampliar becas, fortalecer la infraestructura escolar y garantizar la cobertura en todos los niveles educativos

Por Eduardo Marsan

Detalles del presupuesto histórico de la SEP, Claudia Sheinbaum y Mario Carrillo. Cortesía Presidencia de la República

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, presentó el desglose de lo que denominó “presupuesto histórico”, luego de que la Federación otorgó 1 billón 178 mil 877 millones de pesos del Paquete Económico 2026, lo que representa un incremento de 7.1% en términos nominales y 3.4% en términos reales respecto al ejercicio de 2025.

Dicho incremento coloca a la educación como un eje estratégico de desarrollo y consolida a la Nueva Escuela Mexicana como política prioritaria del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Expansión en cobertura y becas

Uno de los rubros más destacados es la inversión social en becas, que en 2026 alcanzará los 185 mil millones de pesos, con un crecimiento del 64.1% nominal y 58.5% real. Esto permitirá beneficiar a 21.6 millones de estudiantes, frente a los 13.1 millones del año anterior.

En educación básica, la cobertura de apoyos abarcará a más de 17.2 millones de becarios, casi el doble de los 8.8 millones atendidos en 2025.

Para el nivel medio superior, el presupuesto destinado permitirá apoyar a 4.1 millones de alumnos de escuelas públicas, además de sumar 409 mil beneficiarios adicionales en distintos programas.

Aprovechando el espacio de la Conferencia del Pueblo, anunció que a partir del lunes 15 de septiembre todos los estudiantes de secundaria ya pueden inscribirse para ser beneficiarios de la Beca Rita Cetina.

Incremento presupuestal SEP 2026

Infraestructura y ampliación de matrícula

El programa La Escuela es Nuestra recibirá un aumento de mil millones de pesos, lo que permitirá atender a 75 mil escuelas de educación básica adicionales para llegar a una cobertura del 65% a nivel nacional. La estrategia priorizará planteles en zonas de alta marginación, escuelas de planes de justicia y Centros de Atención Múltiple.

En cuanto a infraestructura, se prevé una inversión de 5 mil millones de pesos, con la construcción de 20 planteles, la ampliación de 60 instalaciones y la creación de 30 telebachilleratos comunitarios, lo que se traducirá en más de 50 mil nuevos lugares para estudiantes.

El fortalecimiento de la educación media superior también avanza con la meta de crear 120 mil nuevos lugares durante la actual administración. Para 2026 se habrán alcanzado 88 mil espacios, equivalentes al 73% del objetivo trazado.

Educación superior y universidades

Las Instituciones de Educación Superior (IES) mantendrán un presupuesto superior a 167 mil millones de pesos, que permitirá garantizar la operación de universidades clave como:

  • Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - 53.7 mil millones.
  • Instituto Politécnico Nacional (IPN) - 22.4 mil millones de pesos.
  • Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) - 10 mil millones.
  • Universidad Nacional Rosario Castellanos - 1 mil 318 millones de pesos.
  • Universidades para el Bienestar Benito Juárez García - 3 mil 105 millones de pesos.
Fortalecimiento de la educación media superior SEP 2026

