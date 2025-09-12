México

Kevin Díaz, víctima de la explosión en Puente La Concordia, logró enviar un audio a su mamá: “Los amo mucho”

Actualmente el joven se encuentra hospitalizado y es reportado en estado crítico

Por Anayeli Tapia Sandoval

Kevin Díaz, una de las víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. (Redes sociales)

La explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, ha dejado personas fallecidas y más de 90 heridas, entre ellas el joven Kevin Díaz, cuya historia se ha viralizado luego de que se diera a conocer el audio de voz que logró enviar a su madre antes de que fuera llevado al hospital.

De acuerdo con la información revelada por Telediario, Kevin Díaz, de 19 años, se encontraba en las inmediaciones del Puente La Concordia cuando ocurrió la explosión de una pipa de gas sobre la Calzada Ignacio Zaragoza.

La magnitud del incendio alcanzó varios vehículos, locales y personas a la redonda. Por WhatsApp, Kevin logró avisar a su madre, María Coral Montes de Oca, que había resultado herido.

En el mensaje de voz, el joven manifestó: “Mamá, ayúdame. Chocaron. Explotó algo. Estoy todo quemado. Estoy todo quemado, mamá. Estamos aquí por los puentes de Santa Marta. Los amo mucho, familia. Con mucho cuidado, cuídense mucho”, se le oye decir.

Kevin Díaz envió a su madre un audio después de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, CDMX. (Redes sociales/Reportera Ana Balderas)

Servicios de emergencia atendieron a Kevin Díaz, quien primero fue trasladado al Hospital Emiliano Zapata, en Iztapalapa, donde recibió los primeros auxilios, para posteriormente ser llevado al Hospital Central Sur de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Tlalpan.

De acuerdo con el último listado dado a conocer por la Secretaría de Salud de la CDMX a las 23:10 del jueves 11 de septiembre, Kevin Díaz Montes de Oca permanece internado en estado crítico.

La reacción de su mamá

La tragedia sorprendió tanto a transeúntes como a quienes circulaban en vehículos en la zona. Varios automóviles y un camión de pasajeros quedaron calcinados. El fuego avanzó rápidamente y provocó caos entre quienes buscaban alejarse.

El mensaje de Kevin Díaz llegó a su madre con una voz distinta a la habitual, según narró a Milenio, lo que le generó desconcierto ante lo desconocido de la situación: pensó inicialmente en un accidente automovilístico, sin saber la gravedad real.

| Valentina / Agencia AFP

“Los amo mucho, familia”, fueron las palabras con las que Kevin intentó despedirse en caso de no volver a comunicarse. La familia permanece en espera de noticias sobre su recuperación.

Las autoridades de Ciudad de México han confirmado hasta ahora el fallecimiento de nueve personas y la hospitalización de 55 más, la mayoría con lesiones por quemaduras.

Las causas de la explosión continúan bajo investigación, aunque este jueves la titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Bertha María Alcalde Luján, precisó que una de las primeras hipótesis es que la unidad iba a exceso de velocidad, lo que habría provocado la volcadura.

