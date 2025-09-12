México

Impuestos recaudados por refresco se irán a temas de salud: Claudia Sheinbaum

Recursos serán invertidos en la atención de diabetes, hipertensión y enfermedades renales

Por Jorge Contreras

La presienta Claudia Sheinbaum dijo
La presienta Claudia Sheinbaum dijo que lo que se recaude en impuestos por refresco se irán a temas de salud

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que lo recaudado por concepto de impuestos a las bebidas azucaradas se destinará directamente a programas de salud, principalmente para atender enfermedades relacionadas con su consumo excesivo.

Durante su explicación sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la mandataria destacó que los recursos obtenidos de este gravamen ingresan a un fondo especial de salud.

Este dinero se empleará en estrategias dirigidas a combatir la diabetes, la hipertensión y en la atención de pacientes que requieren hemodiálisis por enfermedades renales.

“¿Para qué se va a utilizar? Para las estrategias que se plantearon para atender el problema de diabetes, hipertensión, que están vinculadas al consumo excesivo de bebidas azucaradas, y también en la atención de la enfermedad renal, que es uno de los padecimientos más tristes y dolorosos para la gente”, expresó Sheinbaum.

Se busca reducir consumo de las bebidas azucaradas

El gobierno mexicano busca reducir
El gobierno mexicano busca reducir el consumo de bebidas azucaradas, en espera que sean 2 refrescos menos al mes

La presidenta insistió en que la intención del gobierno no es únicamente recaudar, sino generar conciencia sobre los riesgos que representa un alto consumo de refrescos.

Señaló que con pequeñas modificaciones en los hábitos de consumo se puede marcar una diferencia tanto en la salud como en la economía familiar.

Con dos refrescos menos que se dejen de consumir al mes, si uno toma diario, no afecta el bolsillo, eso es lo que queremos”, apuntó la mandataria.

Asimismo, subrayó que lo fundamental es reducir la ingesta de estas bebidas y no aumentar la carga económica de los consumidores.

“Lo primero, reitero, es no recaudar en el caso de los refrescos, sino lo que queremos es que disminuya el consumo de las bebidas azucaradas”, insistió.

En relación con la polémica generada en redes sociales sobre el aumento de un peso en la presentación de 600 mililitros, Sheinbaum aseguró que la mayoría de los mensajes en contra de la medida provienen de cuentas automatizadas.

“En redes se hizo una campaña en X, antes Twitter, contra el aumento de un peso a los refrescos… 90 por ciento son bots”, señaló.

Con esta medida, el gobierno federal busca no solo garantizar mayores recursos para el sector salud, sino también fomentar un cambio de hábitos alimenticios que contribuya a reducir la incidencia de enfermedades crónicas.

