El flequillo Birkin y corte bob, un estilo combinado para rejuvenecer este otoño

Corte Birkin bob con flequillo Birkin un estilo fresco y renovado con mucha naturalidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano está por llegar a su fin y con su partida el otoño se hace presente para empezar con fuerza, pues viene cargado de propuestas que podrán marcar un antes y un después dentro de la moda. Es por esto que el flequillo y corte Birkin se posiciona como una de las alternativas más atinadas para lucir durante una estación donde las bufandas se vuelven protagonistas, el viento refresca y las hojas de tonos cálidos caen de los árboles.

El mundo del estilismo se reinventa frecuentemente y esta tendencia renace inspirada en un clásico que sin duda alguna nunca pasará de moda: el flequillo y corte Birkin bob. Un estilo inconfundible que combina lo fresco con lo sencillo pero que no deja atrás lo elegante y lo natural, este mismo fue popularizado por la icónica actriz, cantante y modelo Jane Birkin.

Con el paso del tiempo el flequillo que identificaba a la actriz se ha convertido en uno de los más solicitados dentro de los salones de belleza. Su indudable éxito ha sido pionero para que se crearán más versiones y fusiones, una de ellas es el estilo bob, un look que combina lo natural con lo despreocupado. Así fue como una de estas tantas opciones llamó la atención y fue llamada Birkin bob, siendo un corte de cabello que llega a la altura de la mandíbula pero que también lleva ese flequillo tan característico.

El flequillo Birkin marcó un antes y un después

Un corte de cabello y flequillo fusionados con dos estilos clásicos de la moda. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llevar cualquiera de estos estilos refleja una actitud relajada pero formal, uno de sus atributos más destacados es que no requieren de grandes esfuerzos para peinarse lo que los vuelve prácticos, versátiles y llenos de personalidad. Al final la apariencia que ofrecen es natural y refinada, aunque sea un poco relajado, pero ideal para cualquier tipo de situaciones y momentos.

En una entrevista para la revista Vogue, María Baras, directora del Salón Cheska, menciona que el flequillo Birkin “tiene una caída natural que hace que se abra de forma orgánica, es un poco más corto por delante y esto permite una caída fácil y sencilla. Se peina solo, crece solo y bonito y es fácil de mantener”.

Por su parte José Sánchez, director creativo de Salón Oramai menciona que “la principal bondad de este estilo de flequillo es que crea una sensación de mayo cantidad de pelo. “Mucha gente viene con esa idea al salón porque este estilo disimula las frentes anchas e, incluso, pequeñas entradas cuando empieza a haber pérdida de densidad. No es un flequillo tupido, sino uno con movimiento que siempre favorece más y crea la sensación óptica de mayor cantidad capilar”.

El flequillo Birkin y corte bob, una fusión perfecta

El corte Birkin bob con flequillo Birkin es un estilo vintage adaptado a las nuevas tendencias. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corte Birkin bob junto al flequillo enmarca el rostro, permitiendo que se suavicen los rasgos haciendo que se aporte una apariencia juvenil. Esto es lo que lo vuelve uno de los preferidos, pues queda en varios tipos de rostros, pero si quieres saber si tu tipo de cabello se presta para lucir este look debes acudir con un profesional de la belleza para que te pueda asesorar de la mejor manera.

Poder tener la oportunidad de fusionar dos clásicos en uno es un lujo que ha perdurado con el tiempo, pues esta combinación además de resultar muy práctica es perfecta para quienes buscan ese estilo cómodo, atemporal y con mucha presencia.

Llevar cualquiera de estos dos estilos te garantiza una apariencia en la que lucirás radiante, rejuvenecida y natural.