Cuál es la diferencia entre la fortuna de Larry Ellison, la nueva persona más rica del mundo, y Carlos Slim

Larry Ellison desbancó a Elon Musk como la persona más rica del mundo. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

Larry Ellison, empresario estadounidense de 81 años, superó a Elon Musk como la persona más rica del mundo, pues alcanzó una fortuna de USD 393 mil millones, cuando Musk cuenta con USD 385 mil millones.

Ellison es cofundador de la compañía Oracle, y es aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las acciones de Oracle subieron más del 40% luego de que la empresa de software para bases de datos presentara a los inversores unas perspectivas sorprendentemente positivas para su negocio de infraestructura en la nube y sus acuerdos en el ámbito de la inteligencia artificial.

El empresario es dueño de de casi la totalidad de la isla de Lanai, en Hawái, donde ha impulsado proyectos de turismo de lujo, agricultura sostenible y energías renovables.

Aunado a esto, es aficionado de la vela y la aviacioón privada. Ha participado en competiciones internacionales de yates y mantiene una colección de aeronaves.

Larry Ellison es dueño de la empresa Oracle. REUTERS

En el ámbito deportivo, ha invertido en torneos de tenis y en instalaciones de alto nivel.

Por otra parte, los hijos de Larry Ellison han incursionado en la industria cinematográfica, pues su hijo David Ellison lidera Skydance Media, una empresa que recientemente se convirtió en accionista mayoritaria de Paramount, lo que refuerza la influencia familiar en el sector del entretenimiento global.

El desplazamiento de Musk por Ellison refleja una tendencia en los mercados: el valor de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial y servicios de nube ha superado en expectativas a sectores como el automotriz o el aeroespacial.

Y es que mientras Tesla y SpaceX enfrentan mayor compatencia y fluctuaciones en el mercado, Oracle ha consolidado contratos estratégicos con gobiernos y grandes corporaciones, convirtiendo a Ellison en el nuevo referente de riqueza mundial.

Diferencia de fortuna de Ellison y Carlos Slim

Carlos Slim es la persona más rica de México y de Latinoamérica, sin embargo, a nivel mundial, se encuentra hasta la posición 19.

Slim está en el lugar 19 entre las personas más ricas del mundo. REUTERS/Henry Romero

De acuerdo con Forbes, Slim cuenta con una fortuna de USD 102 mil millones. Esto, en comparación con la fortuna de Ellison, que es la nueva persona más acaudalada del mundo, de USD 393 mil millones, da una gran diferencia.

Y es que haciendo cuenta, Ellison es más rico que Slim por USD 291 mil millones.