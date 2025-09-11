Sacerdote resulta herido tras intento de robo en carretera de Michoacán

Los sacerdotes fueron atacados mientras viajaban en la carretera Morelia-Maravatío (Especial)

Un sacerdote resultó herido tras un intento de robo en la carretera libre Maravatío-Morelia, cuando sujetos armados balearon la camioneta en la que viajaba junto a otro miembro de la iglesia para despojarlos del vehículo

Después de los hechos los agresores escaparon mientras los miembros de la iglesia pidieron ayuda a las autoridades locales, que posteriormente llegaron acompañados de paramédicos que ofrecieron primeros auxilios al sacerdote lesionado por los disparos.

De acuerdo con la Fiscalía Regional de Morelia se recibieron dos reportes de intento de robo, el primero fue en el tramo Queréndaro-Maravatío y el segundo en Zinapécuaro-Queréndaro. Ante la alerta, un equipo multidisciplinario se desplazó de inmediato para realizar las diligencias pertinentes.

La Fiscalía informó sobre los reportes de ataques en las carreteras del estado (FGEM)

En el primer incidente, los agentes localizaron un vehículo Volkswagen Tiguan negro abandonado, con las llantas ponchadas, vidrios rotos y varios impactos de proyectil de arma de fuego. En este automóvil viajaban los servidores públicos del Programa Bienestar, quienes no sufrieron lesiones y fueron trasladados a la Presidencia Municipal de Queréndaro para su resguardo.

El segundo hecho se registró en el entronque Zinapécuaro-Queréndaro, donde fue hallado un Volkswagen Nivus gris con daños provocados por disparos de arma de fuego. En este vehículo se desplazaban dos sacerdotes, de los cuales uno de ellos resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Luego de lo ocurrido, la Arquidiócesis de Morelia manifestó que hasta el momento se desconocen las causas que motivaron la agresión contra los sacerdotes, por lo que realizaron una petición a las autoridades del estado para que se refuercen las medidas de seguridad y se avance en la construcción de un entorno más seguro para la población.

“Al momento se desconoce la causa o el móvil del suceso. Como Arquidiócesis de Morelia desaprobamos y condenamos este tipo de hechos que atentan contra la vida de cualquier persona. Hacemos un llamado a las autoridades pertinentes para que sigamos construyendo una sociedad segura donde reine la paz a la que estamos llamados por el mismo Dios, Nuestro Señor”, se lee en el comunicado.

Por otra parte, el Centro Católico Multimedial (CCM) detalló que los delincuentes intentaron robarles el auto en el que viajaban los integrantes de la iglesia, por lo que ese seria el motivo por el que les dispararon.

Ambos automóviles quedaron bajo resguardo del personal de la Policía de Investigación y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos.