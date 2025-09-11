México

Sacerdote resulta herido tras intento de robo en carretera de Michoacán

Tras los hechos acudieron autoridades locales y paramédicos para atender al sacerdote herido

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Los sacerdotes fueron atacados mientras
Los sacerdotes fueron atacados mientras viajaban en la carretera Morelia-Maravatío (Especial)

Un sacerdote resultó herido tras un intento de robo en la carretera libre Maravatío-Morelia, cuando sujetos armados balearon la camioneta en la que viajaba junto a otro miembro de la iglesia para despojarlos del vehículo

Después de los hechos los agresores escaparon mientras los miembros de la iglesia pidieron ayuda a las autoridades locales, que posteriormente llegaron acompañados de paramédicos que ofrecieron primeros auxilios al sacerdote lesionado por los disparos.

De acuerdo con la Fiscalía Regional de Morelia se recibieron dos reportes de intento de robo, el primero fue en el tramo Queréndaro-Maravatío y el segundo en Zinapécuaro-Queréndaro. Ante la alerta, un equipo multidisciplinario se desplazó de inmediato para realizar las diligencias pertinentes.

La Fiscalía informó sobre los
La Fiscalía informó sobre los reportes de ataques en las carreteras del estado (FGEM)

En el primer incidente, los agentes localizaron un vehículo Volkswagen Tiguan negro abandonado, con las llantas ponchadas, vidrios rotos y varios impactos de proyectil de arma de fuego. En este automóvil viajaban los servidores públicos del Programa Bienestar, quienes no sufrieron lesiones y fueron trasladados a la Presidencia Municipal de Queréndaro para su resguardo.

El segundo hecho se registró en el entronque Zinapécuaro-Queréndaro, donde fue hallado un Volkswagen Nivus gris con daños provocados por disparos de arma de fuego. En este vehículo se desplazaban dos sacerdotes, de los cuales uno de ellos resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Luego de lo ocurrido, la Arquidiócesis de Morelia manifestó que hasta el momento se desconocen las causas que motivaron la agresión contra los sacerdotes, por lo que realizaron una petición a las autoridades del estado para que se refuercen las medidas de seguridad y se avance en la construcción de un entorno más seguro para la población.

“Al momento se desconoce la causa o el móvil del suceso. Como Arquidiócesis de Morelia desaprobamos y condenamos este tipo de hechos que atentan contra la vida de cualquier persona. Hacemos un llamado a las autoridades pertinentes para que sigamos construyendo una sociedad segura donde reine la paz a la que estamos llamados por el mismo Dios, Nuestro Señor”, se lee en el comunicado.

Por otra parte, el Centro Católico Multimedial (CCM) detalló que los delincuentes intentaron robarles el auto en el que viajaban los integrantes de la iglesia, por lo que ese seria el motivo por el que les dispararon.

Ambos automóviles quedaron bajo resguardo del personal de la Policía de Investigación y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos.

Temas Relacionados

MichoacánRobo armadoSacerdotesNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Clara Brugada publica lista de lesionados por explosión en Iztapalapa y el hospital donde se encuentran

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, publicó en redes sociales la lista de las personas lesionadas y en qué hospital se encuentra

Clara Brugada publica lista de

Mauricio Herrera usa andadera a sus 91 años y sigue trabajando: “No puedo dejar la actuación”

El legendario actor mexicano vuelve a los escenarios con la obra ‘Aquí entre dos’, demostrando que ni una lesión ni el paso del tiempo pueden apagar su amor por la actuación

Mauricio Herrera usa andadera a

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 10 de septiembre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana

Explosión en La Concordia: qué pasó con el chofer de la pipa y quién cubrirá daños a las víctimas

Quien resulte responsable podría tener la obligación de pagar por los daños causados, como gastos médicos, reparación de vehículos y otros daños personales o materiales

Explosión en La Concordia: qué

Mueren tres personas por explosión en Puente de La Concordia, confirma Clara Brugada

Hasta el momento se reportan dos personas en calidad de desconocidos en el accidente ocurrido en Iztapalapa

Mueren tres personas por explosión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guatemala entrega a EEUU a

Guatemala entrega a EEUU a “Gordo”, presunto coordinador de cocaína para el Cártel de Sinaloa

Balacera afuera de dos planteles escolares provoca pánico en Tijuana: alumnos y personal docente fueron evacuados

Crisis, restos humanos y el secuestro de Ramón Valencia cancelan fiestas patrias en Coxquihui, Veracruz

Fiscalía de Sinaloa ya investiga el asesinato de reo en penal de Ahome

Capturan a tres integrantes de La Unión Tepito presuntamente dedicados a la venta de droga y extorsiones en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Herrera usa andadera a

Mauricio Herrera usa andadera a sus 91 años y sigue trabajando: “No puedo dejar la actuación”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

Jorge Medina y Josi Cuen, exintegrantes de La Arrolladora Banda El Limón, entrarán a La Casa de los Famosos México

Ivonne Montero reacciona a las críticas por su romance con un policía 11 años menor

Majo Aguilar sorprende con colaboración junto a Inspector y surgen comparaciones con Ángela Aguilar: “Ella sí canta y sin gritar”

DEPORTES

Este es el récord que

Este es el récord que André Jardine, técnico del América, busca preservar ante Chivas en la Liga MX

Canelo Álvarez aclara qué pasó con la transmisión de su pelea contra Crawford en tv abierta: “Fue un error”

Sultanes de Monterrey anuncia la salida de Roberto Kelly como su manager

Filtran la razón por la que Álvaro Morales saldrá de ESPN después de 20 años de trayectoria

Cuándo y contra quién debutará Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025