Fiscalía de Michoacán aplica medidas de protección a Marian Izaguirre tras ser localizada con indicios de violencia

Foto: Instagram / Marian Izaguirre

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) acordó medidas de protección a favor de Marian Izaguirre, influencer localizada el pasado sábado en un hotel de Morelia con indicios de violencia tras ser reportada como desaparecida.

De acuerdo con el Ministerio Público, se ordenó aplicar medidas de protección establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) a fin de prevenir y mitigar cualquier riesgo que pueda comprometer la integridad de la influencer.

Esta medida se aplicó luego de encontrarse indicios de violencia ejercida en su contra de manera previa a ser reportada como desaparecida en el municipio de Uruapan el pasado 01 de septiembre.

Cabe señalar que desde su localización, la joven de 23 años de edad se encuentra en un hospital recibiendo atención médica especializada.

Foto: Alerta Alba Michoacán

En conferencia de prensa realizada este martes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el estado de salud de la influencer es crítico y sufre complicaciones que la mantiene en terapia intensiva.

Además, afirmó que el caso de la desaparición de la joven podría estar relacionado con un posible caso de violencia intrafamiliar.

“El estado de salud es crítico, y se está investigando, y todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan. Y lo que estamos ahorita haciendo es todo por salvarle la vida”, detalló el gobernador.

De acuerdo con la información, Marian Izaguirre habría salido por voluntad propia de su domicilio el 01 de septiembre, a bordo de un vehículo marca Kia Río y desde ese momento se perdió contacto con ella.

El pasado 6 de septiembre, en la noche, la joven fue ubicada en un hotel de Morelia en el que tenía varios días hospedada. La influencer fue auxiliada por paramédicos y canalizada a un hospital debido a que no se encontraba en buen estado de salud.

Foto: Instagram / Marian Izaguirre

En el hotel también localizado el vehículo en el que se trasladaba la joven influencer, quien cuenta con casi 4 millones de seguidores en TikTok y más de 300 mil en Instagram.

“La joven, actualmente se encuentra bajo atención médica especializada en un nosocomio de Morelia, en tanto que la Fiscalía realizó el desglose respectivo a su homóloga, Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, a efecto de continuar con las tareas de investigación, atendiendo el principio de la debida diligencia y salvaguardando los derechos de la víctima”, detalló la fiscalía respecto a la aplicación de medidas de protección para la joven y del caso.