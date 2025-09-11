México

Quién es el dueño de Gas Silza, empresa de la pipa de gas que explotó en Puente de la Concordia

La compañía forma parte de Grupo Tomza, un grupo empresarial líder en el sector

Por Ignacio Izquierdo

Hasta ahora van 3 fallecidos
Hasta ahora van 3 fallecidos por la explosión de una pipa en Puente de la Concordia. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La tarde de este 10 de septiembre, una pipa con aproximadamente 50 mil litros de gas LP volcó y explotó bajo el Puente de La Concordia, en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa. La situación obligó al cierre inmediato de arterias principales y a la evacuación de cientos de personas de la zona.

El accidente, que ocurrió alrededor de las 14:20 horas, generó un incendio de gran escala cuya columna de humo se hizo visible a varios kilómetros de distancia. De acuerdo con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, alrededor de 70 personas resultaron heridas y hasta el momento se reportan 3 personas fallecidas.

Cuando comenzaron a circular las primeras imágenes de la pipa se comenzó a especular que pertenecía a la empresa Gas Silza. Esta información fue confirmada por la Jefa de Gobierno en conferencia de prensa, asegurando que su administración ya se encuentra en comunicación con la empresa.

Crédito: JefeVulcanoCova, Clara Brugada, RS
Crédito: JefeVulcanoCova, Clara Brugada, RS

Silza Gas pertenece a Grupo Tomza, compañía cuyo dueño, según el reportero Hiroshi Takahashi en un artículo publicado en La Silla Rota, es Tomás Zaragoza Ito.

Según el propio sitio web de la empresa, Gas Silza inició operaciones en 1993, en la carretera Tijuana Tecate. Grupo Tomza tiene 101 plantas, 5 terminales terrestres de gas para importación y 2 terminales marítimas. Además trabajaban en 16 estados de México, así como en varios países de Latinoamérica.

Cabe mencionar que Grupo Tomza ya ha estado involucrado en otros accidentes relacionados con sus pipas.

La lista de los heridos por la explosión de pipa en Puente de la Concordia

Compartimos los primeros nombres y la lista completa de personas hospitalizadas, publicada por la Jefa de Gobierno.

Lista de personas lesionadas por
Lista de personas lesionadas por la explosión. Foto: X.com/ClaraBrugada

— Jaime Berra, 49 años.

— Esteban Rivera, 23 años.

— Fredy Sánchez, edad desconocida.

— Jesús Noé Tovar, edad desconocida.

— Kevin Díaz, edad desconocida.

— Eduardo Noé Morales, edad desconocida.

— Juan Carlos Sánchez, edad desconocida.

— Osvaldo Gutiérrez, 28 años.

— Óscar García, edad desconocida.

— Carlos Amaury Martínez, 32 años.

— Ana Belén Reséndiz, 24 años.

— Valentina Mora, edad desconocida.

— Jonny Flores, 19 años.

— Jonathan Ruiz, 30 años.

— Elizabeth Mora, 54 años.

— Bertha Marbian, 34 años.

— Yaquelín Contreras, 29 años.

— Carlos Iván Jiménez, 47 años.

— Brenda Ruiz, 27 años.

— Ángel Tonatiuh Gómez.

— Jorge Islas.

— Eduardo Ramírez.

— Giovana, menor de 12 años.

— Omar Alejandro.

— Fernanda Soto.

— Javier Velasco.

— Juan Antonio Hernández.

— Abril Díaz.

— Aarón Gustavo Hernández.

— Alicia Mateos.

— Bebé de aproximadamente seis meses.

— Erick Mateo Terán.

— César Aldair Cortés.

— Natanael David Brindis.

— Alejandro García.

— Antonio Hernández.

— Leonel Alejandro Velázquez.

— Eduardo Ramírez.

— Giovana Martínez.

