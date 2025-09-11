Mueren tres personas por explosión en Puente de La Concordia, confirma Clara Brugada

Clara Brugada ofreció información relevante sobre el accidente ocurrido en el Puente de la Concordia. (Crédito: JefeVulcanoCova, Clara Brugada, RS)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó en conferencia de prensa la tarde de este 10 de septiembre, que en el accidente que tuvo lugar en el Puente de la Concordia en la colonia Ermita Zaragoza en Iztapalapa, al momento se registran tres personas fallecidas y dos más se encuentran en calidad de desconocidos.

Brugada dio a conocer que publicarán la lista de las personas víctimas del accidente, en la cual se encuentran registradas 70 personas, aun es una lista preliminar debido a la premura, por lo que instó a verificar los 68 nombres contenidos en el documento.

La Jefa de Gobierno comentó que en la lista presentada también podrían presentarse cambios de hospitales, debido a que se encuentran trasladando a las víctimas de un hospital a otro.

En los pormenores que dio Clara Brugada sobre el accidente confirmó que 28 vehículos fueron siniestrados, comentó que ya se encuentra retirado “el peligro que teníamos en la pipa volcada, así que ahí ya resolvimos el riesgo que representaba”.

Cuáles serán los trabajos implementados tras el accidente de pipa en Iztapalapa

Clara Brugada adelantó que las acciones que vienen será concluir el peritaje del accidente, el cual se registró alrededor de las 14:00 horas este 10 de septiembre, esta labor es realizada por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Informó que los trabajos se coordinaron con el Gobierno Federal, destacando la colaboración con Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil, personal de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina de México, así como el apoyo brindado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

También resaltó el trabajo en coordinación con el área de Salud a nivel federal, instituciones que han estado informando de manera constante la actualización de víctimas que tienen tanto en hospitales del IMSS como en el ISSSTE; con quienes construyeron la lista de víctimas que dieron a conocer minutos más tarde.

Clara Brugada también compartió que la pipa accidentada pertenece a la compañía Gas Silza, de Grupo Tomza, con quienes dijo que ya se estableció contacto con ellos y su aseguradora.

“Vamos a estar apoyando a las personas que resultaron lesionadas... no vamos a dejar este asunto simplemente así”, concluyó la Jefa de Gobierno.

Información en desarrollo...