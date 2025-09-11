México

¿Qué es la alimentación emocional y por qué se produce? Experta de la UAG lo responde

Llevar un registro de emociones, planear los alimentos disponibles y realizar actividades recreativas son pasos clave para fortalecer el bienestar personal

Por Eduardo Marsan

Guardar
Maestra de la UAG, Monserrat
Maestra de la UAG, Monserrat Rodríguez León. Cortesía UAG

La alimentación emocional es un fenómeno cada vez más estudiado en el ámbito de la salud mental y nutricional, ya que afecta a un amplio sector de la población sin que muchas veces se reconozca como un problema.

Este comportamiento consiste en comer como respuesta a las emociones y no por una necesidad fisiológica de hambre. Cuando una persona experimenta tristeza, estrés, enojo o aburrimiento, es común que busque en los alimentos una vía rápida de alivio. En estos casos, la comida se convierte en un recurso inmediato para sentirse mejor, aunque no siempre sea la opción más adecuada para el bienestar físico

La dicho proceso está relacionado con la liberación de dopamina, una sustancia que genera placer en el cerebro y produce un efecto de calma momentánea. refiere la maestra Monserrat Rodríguez León, directora de la carrera de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

El ciclo del hambre emocional

Se trata de alivio es pasajero. Tras consumir alimentos en ausencia de hambre real, suelen aparecer sentimientos de culpa o malestar. Esto da inicio a un ciclo difícil de romper: la emoción negativa impulsa a comer, luego surge la culpa por haberlo hecho sin control y, a su vez, esta sensación refuerza las emociones incómodas que motivan a comer nuevamente.

Durante periodos como las vacaciones, cuando se rompe la rutina y se dispone de más tiempo libre, el riesgo de caer en este patrón aumenta. La pérdida de horarios fijos y la facilidad de acceso a alimentos ultraprocesados en casa contribuyen a confundir el hambre física con el hambre emocional.

A young girl shows that
A young girl shows that she does not like a burger.Conceptual image of refusal from unhealthy eating. Fast food.

Factores de riesgo y señales de alerta

La especialista de la UAG advierte que no todas las personas son igual de vulnerables. Quienes tienen dificultad para identificar o expresar sus emociones, o quienes evitan enfrentar situaciones problemáticas, suelen presentar mayor riesgo. En estos casos, los alimentos funcionan como un refugio que reemplaza la gestión adecuada de los sentimientos.

Reconocer si se trata de hambre real o emocional es clave para prevenir consecuencias negativas. El hambre física aparece de manera gradual y puede satisfacerse con cualquier alimento, mientras que el hambre emocional surge de forma repentina y se asocia a antojos muy específicos, como dulces, botanas o bebidas azucaradas.

Estrategias para manejar la alimentación emocional

La especialista recomienda desarrollar herramientas que ayuden a distinguir los detonantes emocionales y a romper el ciclo de impulsividad. Entre las acciones sugeridas se encuentran planear con anticipación los alimentos disponibles en casa, practicar actividades recreativas como leer, caminar o escuchar música, y dedicar tiempo a comer de manera consciente, prestando atención a los sabores, olores y texturas.

Shutterstock
Shutterstock

Otro recurso eficaz es llevar un registro escrito de los sentimientos antes y después de cada comida. Esta práctica ayuda a identificar patrones emocionales y a tomar decisiones más conscientes en torno a la alimentación. De esta forma, las personas pueden comprender que la verdadera necesidad en muchos casos no es comer, sino hacer una pausa, respirar y atender la emoción que los impulsa.

Temas Relacionados

Alimentación emocionalDopaminamexico-noticiasNutriciónSalud humana

Más Noticias

Cómo preparar el Smoothie Red: jugo energético y desintoxicante con ingredientes naturales

Es una alternativa refrescante y saludable para quienes buscan más energía, antioxidantes y un impulso natural en su día a día

Infobae

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 11 de septiembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Afectaciones de este momento en

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 11 de septiembre?

Los habitantes terminaron la prueba por el presupuesto semanal y esta noche conocerán si cumplieron con el reto o no

¿Qué pasó en La Casa

Exceso de velocidad y regulación empresarial: las dos posibles hipótesis por explosión de pipa en Iztapalapa, según FGJCDMX

En esa misma línea, las autoridades del gobierno de la CDMX han señalado que el estado de salud del conductor de la unidad con Gas LP es crítico hasta el momento

Exceso de velocidad y regulación

Suman 8 fallecidos y 94 personas heridas tras explosión en Iztapalapa, Clara Brugada actualiza lista de víctimas

La jefa de gobierno afirmó que hubo un despliegue masivo de todos los niveles de gobierno y de servicios de emergencia

Suman 8 fallecidos y 94
MÁS NOTICIAS

NARCO

Delegado de la FGR en

Delegado de la FGR en Sonora es ligado a casos de huachicol, niega supuesta detención

Imponen prisión preventiva a mujer por presunto feminicidio en Ciudad Juárez, habría extraído neonato a joven embarazada

Harfuch refuerza seguridad en Sinaloa tras cuarta reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya en Culiacán

CJNG estaría detrás de atentado contra sacerdotes y “Servidores de la Nación” en Morelia, Michoacán

Rescatan a empresario secuestrado en Guanajuato y detienen a 4 sospechosos | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 11 de septiembre: ellos son los nominados de la semana

¿Aarón Mercury es gay? Su hermano destapa toda la verdad sobre el participante de La Casa de los Famosos México 3

Jesse & Joy revelan el lado oscuro de su infancia bajo control religioso de su padre: “Nos tenía asfixiados”

Las Poquianchis: ésta es la historia real en la que se basa la serie ‘Las Muertas’ de Luis Estrada

“No soy su enemigo”: Gustavo Adolfo Infante ‘le manda besos en la frente’ a La Cotorrisa tras críticas a la prensa

DEPORTES

Noche de UFC en San

Noche de UFC en San Antonio: cinco mexicanos buscarán la victoria en el octágono este 13 de septiembre

Conoce al UAL Limassol, el nuevo equipo de Guillermo Ochoa en Europa: historia, relevancia y posibilidades de Champions

¡Imparable! Isaac del Toro obtiene su tercera victoria consecutiva en menos de una semana con la Coppa Sabatini

Aaron Ramsey compara la Liga MX con ligas europeas y destaca su alta calidad: “No hay mucha diferencia”

¡Sigue la leyenda! Memo Ochoa es anunciado como nuevo jugador del Limassol