Clara Brugada publica lista de lesionados por explosión en Iztapalapa y el hospital donde se encuentran

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, publicó en redes sociales la lista de las personas lesionadas y en qué hospital se encuentra, a continuación la compartimos:
Lista preliminar de personas afectadas a consecuencia del accidente registrado en el Puente de La Concordia, a las 19:00 horas.
Hasta el momento se contabilizan 70 personas lesionadas y tres muertos.
Información en desarrollo...
