México

Clara Brugada publica lista de lesionados por explosión en Iztapalapa y el hospital donde se encuentran

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, publicó en redes sociales la lista de las personas lesionadas y en qué hospital se encuentra

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

La jefa de Gobierno de
La jefa de Gobierno de la CDMX en el el lugar de la explosión Crédito: Gobierno de la Ciudad de México

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, publicó en redes sociales la lista de las personas lesionadas y en qué hospital se encuentra, a continuación la compartimos:

Lista de personas lesionadas por
Lista de personas lesionadas por la explosión. Foto: X.com/ClaraBrugada

Lista preliminar de personas afectadas a consecuencia del accidente registrado en el Puente de La Concordia, a las 19:00 horas.

Hasta el momento se contabilizan 70 personas lesionadas y tres muertos.

Información en desarrollo...

