La importancia del descanso si tu objetivo es ganar masa muscular

Si haces ejercicio y consumes proteína pero no ves los resultados esperados, este podría ser el factor

Por Abigail Gómez

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La masa muscular es la cantidad total de tejido muscular que compone el cuerpo humano.

Este tejido está formado principalmente por los músculos esqueléticos, que permiten el movimiento voluntario, proporcionan fuerza y contribuyen al soporte y la estabilidad del organismo.

Mantener un nivel adecuado de masa muscular es importante para la salud general, el metabolismo, la movilidad y la prevención de lesiones.

En este sentido, la cantidad de este tejido puede variar según factores como la edad, el sexo, la genética, la alimentación y el nivel de actividad física.

Como mencionamos, debido a que es vital para la salud general del organismo, es importante mantener niveles saludables de la misma, para lo cual se sabe que es imprescindible realizar ejercicio de fuerza de manera regular además de una dieta elevada en proteína.

Los ejercicios de fuerza y
Los ejercicios de fuerza y una dieta que aporte proteína es vital para la formación de masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, además de estos factores, pocas personas toman en cuenta otro factor que también suele tener una importante influencia en la creación de masa muscular y esto es: tener un correcto descanso.

Por si este era un factor que tampoco habías tomado en cuenta, aquí te contamos cuál es la importancia del descanso en lo que refiere a la buena salud de tu masa muscular.

Para las personas mayores es
Para las personas mayores es aún más importante mantener buenos niveles de masa muscular, pues esto afecta su movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la importancia del descanso si tu objetivo es ganar masa muscular

El descanso es fundamental para ganar masa muscular debido a los siguientes motivos:

  • Recuperación muscular: Durante el sueño y los periodos de reposo, el cuerpo repara las fibras musculares que se dañan durante el ejercicio, facilitando su crecimiento y fortalecimiento.
  • Producción hormonal: El descanso adecuado favorece la liberación de hormonas clave como la testosterona y la hormona del crecimiento, esenciales para el desarrollo muscular.
  • Prevención de lesiones: La fatiga por falta de sueño o sobreentrenamiento aumenta el riesgo de lesiones musculares y articulares, lo que puede retrasar o impedir el progreso.
  • Mejora del rendimiento: Dormir bien y respetar los días de descanso mejora la fuerza, la resistencia y la capacidad de entrenamiento, permitiendo sesiones de ejercicio más efectivas.
  • Balance energético: El cuerpo utiliza los periodos de descanso para optimizar la síntesis de proteínas y reponer las reservas de energía utilizadas durante el entrenamiento.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Como puedes ver, sin un descanso apropiado, el entrenamiento de fuerza pierde eficacia y el crecimiento muscular se ve limitado.

En este sentido, la combinación de ejercicio, nutrición adecuada y descanso es esencial para lograr la hipertrofia muscular de manera saludable.

