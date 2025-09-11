México

Inicia el registro para ingresar al SUAyED de la UNAM

Checa los requisitos que te piden para registrarse

Por Jorge Contreras

Inicio de registro para la
Inicio de registro para la SUAyED (@UNAM_MX)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), informó que este jueves 11 de septiembre inicia el registro de aspirantes a ingresar al nivel licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), correspondiente a la convocatoria de noviembre 2025.

El registro podrá realizarse hasta el viernes 19 de septiembre a las 16:00 horas, recomendándose a las y los interesados revisar cuidadosamente sus datos para evitar errores y trámites adicionales.

Del 11 al 22 de septiembre se deberá realizar el pago por derecho a examen de selección e identificación, cerrando el sistema a las 15:59 horas del último día.

Posteriormente, entre el 12 y el 23 de septiembre, los aspirantes deberán imprimir la cita para acudir a la toma de fotografía, firma y huella digital. Asimismo, del 17 al 19 de septiembre habrá atención a dudas en el Local de Registro de Aspirantes, ubicado en Ciudad Universitaria, o mediante correo electrónico.

Preparación del examen

El registro podrá hacerse hasta
El registro podrá hacerse hasta el viernes 19 de septiembre a las 16:00 horas

La guía de preparación para el examen estará disponible sin costo en la plataforma “TU SITIO” del 17 de septiembre al 4 de noviembre. Más adelante, del 20 al 24 de octubre, se podrá imprimir la cita de examen, documento indispensable para participar.

El proceso contempla una fase de prueba técnica y simulador: del 28 al 31 de octubre se deberá descargar el navegador seguro y realizar una prueba práctica, y del 3 al 7 de noviembre se efectuará el simulador del examen. Finalmente, del 5 al 9 de noviembre se aplicará la evaluación en línea, bajo un esquema de supervisión híbrida que combina vigilancia humana en tiempo real y herramientas de inteligencia artificial para garantizar la transparencia y evitar intentos de suplantación.

Los resultados se publicarán el 4 de diciembre, junto con un diagnóstico del desempeño en el examen. Quienes resulten seleccionados deberán realizar trámites adicionales, como el examen diagnóstico de inglés y la entrega de documentación original en enero de 2026.

El ciclo escolar 2025-2026/2 dará inicio el 3 de febrero de 2026. La UNAM destacó la importancia de participar en el Programa de Apoyo al Ingreso en Línea, disponible del 11 de diciembre al 12 de enero, para familiarizarse con las herramientas y métodos de aprendizaje a distancia que caracterizan al SUAyED.

