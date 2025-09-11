Explosión en Iztapalapa: van 10 lesionados dados de alta y Gas Silza asume responsabilidad

CIUDAD DE MÉXICO, 10DICIEMBRE2025.- Un bombero de la capital intenta enfriar el contenedor de la pipa de gas que se volcó la tarde de este miércoles. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga la explosión registrada este 10 de septiembre a las 14:25 horas, debajo del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

A través de un comunicado, la autoridad dio a conocer que, hasta el momento, el incidente mantiene un saldo de cuatro personas fallecidas y 90 lesionadas, de las cuales diez ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

Por otro lado, el Ministerio Público, en coordinación con autoridades de la capital, ha iniciado los peritajes especializados para determinar las causas que originaron la explosión.

Bomberos mexicanos resguardan la zona donde explotó un camión cisterna en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2025. Casi 60 personas resultaron heridas, 19 de ellas de gravedad, cuando un camión cisterna explotó en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2025, causando daños generalizados, informaron las autoridades municipales. (Foto de Valentina ALPIDE / AFP)

Inician peritajes en zona cero; familiares reciben ayuda

La FGJCDMX también reportó que se mantiene un despliegue en el área para recabar información y preservar la escena.

Además, la Fiscalía capitalina brinda atención integral a las víctimas y sus familiares, ofreciendo acompañamiento psicológico y asistencia jurídica durante el proceso de investigación.

Los primeros informes señalan que una pipa de gas volcó en las inmediaciones del Puente de la Concordia, lo que provocó una fuga y posteriormente una explosión. La onda expansiva dañó 32 vehículos que se encontraban en la zona.

“Hasta el momento, se tiene registro de cuatro personas fallecidas y 90 lesionadas, quienes reciben atención médica en distintos hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México; diez de ellas ya han sido dadas de alta”, explicó la autoridad.

Por la noche, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer un número telefónico para que los familiares puedan solicitar información sobre las personas afectadas por el accidente. “Para conocer el estado de las personas lesionadas ponemos a disposición el 55 5683 2222”, anunció.

La Fiscalía General de Justicia agregó que su personal permanece en los hospitales, brindando apoyo integral a las víctimas y sus familiares, que incluye contención psicológica, acompañamiento jurídico y orientación social, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la capital.

En la zona afectada, un equipo multidisciplinario de especialistas realiza peritajes para recabar indicios y determinar la causa del siniestro.

Además, la Fiscalía trabaja junto con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para verificar el cumplimiento regulatorio de la empresa propietaria de la pipa.

Un bombero rocía con una manguera tras la explosión de un camión cisterna de gas en Ciudad de México, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (AP Foto/Fernando Llano)

Empresaria de gas LP responde a siniestro

El reciente accidente en las inmediaciones del Puente de la Concordia generó una respuesta inmediata por parte de Transportadora Silza, S.A. de C.V., empresa propietaria del tractocamión que transportaba Gas LP y que se vio involucrado en el siniestro.

En un comunicado oficial, la compañía expresó su profundo pesar por el incidente y manifestó su apoyo a las personas afectadas y a sus familias, subrayando la gravedad de la situación y la prioridad que otorgan a la salud de los lesionados, entre quienes se encuentra el conductor del vehículo, todos ellos bajo atención hospitalaria.

La empresa informó que ha activado los protocolos de apoyo para las familias involucradas y ha puesto en marcha las tres pólizas de seguro que amparan al tractocamión, con el objetivo de atender de manera oportuna las necesidades derivadas del accidente.

Según el mensaje, la cobertura incluye una póliza de Responsabilidad Civil por el uso y manejo de Gas L.P., vigente del 10 de noviembre de 2024 al 10 de noviembre de 2025, contratada con Chubb Seguros México S.A., la cual contempla daños a terceros, daño moral y daños ecológicos.

Además, se cuenta con una póliza de seguro por Responsabilidad Civil por Daños a Terceros, vigente del 15 de diciembre de 2024 al 15 de diciembre de 2025, contratada con Qualitas, y una póliza de Responsabilidad Civil de Transportistas, vigente del 30 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2025, suscrita con AXXA Seguros.

Transportadora Silza, S.A. de C.V. reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades competentes y de cumplir con la normatividad vigente en el desarrollo de sus actividades, asegurando que asumirá con seriedad su responsabilidad social y legal ante lo ocurrido.