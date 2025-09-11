México

Equipo de Junior H no ha solicitado apoyo a las autoridades de Baja California tras amenaza del CJNG por presentación

El secretario de Seguridad Ciudadana aseguró que se mantienen a la espera de que sean contactados por el cantante

Por Ale Huitron

Junior H. (Music Vibe)

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, informó que el equipo del cantante Junior H no se ha puesto en contacto con ellos para solicitar apoyo tras recibir amenazas en una narcomanta firmada por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tijuana.

Carrillo Rodríguez detalló que no se trata de la primera ocasión en la que aparecen mantas con amenazas en contra de cantantes, sin embargo, afirmó que la primera acción que toman es mantenerse en contacto con los artistas para brindarles apoyo.

El secretario de seguridad informó que hasta el momento no han sido contactados por el equipo del cantante de corridos tumbados y lo atribuyó a la reciente aparición de la manta.

“Nosotros estamos a la espera de que nos contacten, o algún tipo de apoyo, pues creo que siempre se va a dar a la población (…) Creo que estamos en condiciones de poder garantizar la seguridad para esos eventos en caso de que ellos lo soliciten", afirmó en conferencia de prensa.

Hasta el momento, ni Junior H ni su equipo se han pronunciado respecto a la aparición de la narcomanta en Tijuana.

Artistas como Ernesto Barajas y Peso Pluma han sido amenazados con mantas en Tijuana. Crédito: Infobae México - RS - Reuters - AP

Cabe recordar que la narcomanta fue colocada la madrugada de este martes 9 de septiembre en la colonia Buena Vista, en un puente peatonal ubicado sobre el Boulevard Las Américas Norte y Estado 19, de acuerdo con autoridades de seguridad.

En el mensaje se advertía al cantante no presentarse en la ciudad el próximo “08/09″, sin embargo, su concierto está programado para el 8 de noviembre de 2025 en la Explanada Estadio Caliente como parte de su gira "México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025″.

La narcomanta decía lo siguiente:

“Junior H abstente de presentarte el día 08/09 si no te va a cargar la v**ga (…) Que no cantes narcocorridos eso no te salva (…) No perdonamos! Atte:CJNG“, se lee en el mensaje.

Por este hecho no se reportaron personas detenidas.

Foto: RRSS

La Fiscalía General del Estado de Baja California informó a esta casa editorial que se abrió una carpeta de investigación por los hechos, sin embargo, hasta el día de ayer no se contaba con una denuncia.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana detalló que se encuentran trabajando de manera coordinada con la fiscalía para investigar el caso.

Las amenazas en contra de Junior H no son aisladas, pues en la capital de Baja California también han sido colocadas mantas contra Grupo Firme, Peso Pluma, Ernesto Barajas y Natanael Cano.

