México

Amenazan al cantante Junior H con narcomantas firmadas por el CJNG en Tijuana

El mensaje advertía al músico de corridos tumbados no realizar su presentación programada para noviembre próximo

Por Ale Huitron

El cantante mexicano Junior H
El cantante mexicano Junior H durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez)

La madrugada de este martes fue colocada una narcomanta firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con amenazas dirigidas en contra del cantante de corridos tumbados, Junior H, en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Autoridades de seguridad confirmaron a Infobae México que la manta fue ubicada sobre un puente peatonal de la colonia Buena Vista de Tijuana durante la madrugada de este día por parte de elementos de la Policía Municipal.

Reportes señalan que la localización del mensaje se dio luego de que los agentes recibieron una llamada vía frecuencia radio en la que se reportó su presencia en el puente peatonal, ubicado sobre el Boulevard Las Américas Norte y Estado 19.

La carrera de Junior H
La carrera de Junior H despegó en 2019 con el álbum “Mi Vida en un Cigarro” y ha colaborado con artistas como Natanael Cano y Peso Pluma. (Infobae México)

En el mensaje advierten al cantante no presentarse en la ciudad el próximo “08/09″, sin embargo, su concierto está programado para el 8 de noviembre en la Explanada Estadio Caliente como parte de su “México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025″.

La narcomanta decía lo siguiente:

Junior H abstente de presentarte el día 08/09 si no te va a cargar la v**ga (…) Que no cantes narcocorridos eso no te salva (…) No perdonamos! Atte: CJNG“, se lee en la manta.

Por este hecho no se reportaron personas detenidas.

Foto: RRSS
Foto: RRSS

Hasta el momento, el cantante Antonio Herrera Pérez, conocido como Junior H, no se ha pronunciado al respecto de la localización de la narcomanta que le advierte no llevar a cabo su presentación en el mes de noviembre.

Artistas son amenazados en Tijuana con narcomantas

El pasado 25 de febrero Grupo Firme fue amenazado con una manta colocada en el puente Pemex de la colonia La Gloria, la cual fue acompañada de restos humanos.

El mensaje advertía a la agrupación no tocar en el Carnaval de Mazatlán o atentarían contra su vida. Sin embargo, luego del arresto de cuatro personas relacionadas con los hechos, Grupo Firme decidió llevar a cabo su presentación.

La agrupación anunció show en
La agrupación anunció show en el GNP Seguros Crédito: Cuartoscuro

El cantante Peso Pluma fue mencionado con narcomantas firmadas por el CJNG en septiembre de 2023 que lo a si se presentaba en Tijuana.

Ante los hechos, días después anunció la cancelación de su concierto en el Estadio Caliente para garantizar la seguridad de los involucrados, esto pese a tener agotadas las entradas.

En mayo de 2024 también aparecieron narcomensajes en el puente El Mirador que advertían el evento del Palomazo debía ser cancelado y “cualquier otro relacionado con Alfredo Rivera Cabrales y su hermano Esteban Guarneros Cabrales”.

(Foto: Facebook/OficialPalomazo)
(Foto: Facebook/OficialPalomazo)

La presentación incluía a los cantantes Eliseo Robles, Rosendo Cantú, Raúl Hernández y Lalo Mora. Sin embargo, este evento no fue cancelado y el mismo día apareció una nueva manta advirtiendo consecuencias por parte del CJNG si se realizaba otro evento con la empresa Serca Music.

