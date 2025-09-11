México

¿Cómo aliviar el dolor en las articulaciones de las manos? Frota este aceite esencial para calmar las molestias

El uso externo de este producto natural favorece la recuperación de tejidos afectados por golpes, esguinces o contusiones, gracias a sus compuestos con acción antiinflamatoria y vasodilatadora, según prácticas habituales en fitoterapia

Por Armando Guadarrama

Este malestar suele ser muy
Este malestar suele ser muy molesto para muchas personas. Foto: (iStock)

La aplicación del aceite de árnica se ha consolidado como una opción natural para quienes buscan aliviar molestias musculares y articulares sin recurrir a fármacos convencionales. Este producto, extraído de la planta Arnica montana, ha sido valorado durante siglos por sus efectos sobre el dolor y la inflamación, y hoy mantiene su vigencia en el ámbito del cuidado personal.

El proceso de obtención del aceite de árnica consiste en macerar las flores de la planta en aceites vegetales, como el de oliva o almendra. Esta técnica permite que los principios activos, entre los que destacan los flavonoides y las lactonas sesquiterpénicas, se liberen y potencien sus propiedades terapéuticas.

La acción antiinflamatoria y analgésica de estos compuestos convierte al aceite de árnica en un recurso habitual para tratar molestias derivadas de la sobrecarga muscular, el ejercicio intenso o las malas posturas.

El aceite de árnica, extraído
El aceite de árnica, extraído de la planta Arnica montana, destaca por sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas  (Architectural Digest Mexico)

Entre los beneficios más destacados, el aceite de árnica resulta eficaz para reducir el dolor muscular y articular. Su uso se recomienda en casos de tensiones, contracturas, artritis o reumatismo, ya que contribuye a relajar los músculos y disminuir la sensación de dolor.

Además, su capacidad para disminuir la inflamación lo hace útil en situaciones como esguinces, torceduras, golpes o contusiones que no presenten heridas abiertas, así como en cuadros de tendinitis y bursitis.

La aplicación tópica del aceite de árnica también favorece la recuperación de lesiones menores. Su efecto vasodilatador mejora el flujo sanguíneo en la zona afectada, lo que facilita la reparación de los tejidos y acelera el proceso de curación.

En el caso de los hematomas, el árnica contribuye a que los moratones se reabsorban con mayor rapidez, ya que estimula la circulación y promueve la recuperación del tejido dañado.

La aplicación tópica de aceite
La aplicación tópica de aceite de árnica favorece la recuperación de lesiones menores y mejora la circulación (Shutterstock)

Para quienes experimentan pesadez o fatiga en las piernas debido a largas jornadas de pie, el aceite de árnica ofrece un alivio notable. Su acción estimulante sobre la circulación ayuda a reducir la inflamación y la sensación de cansancio en las extremidades inferiores.

El modo de uso recomendado consiste en aplicar unas gotas del aceite sobre la zona afectada y masajear con movimientos circulares hasta su completa absorción. Tras la actividad física, este procedimiento ayuda a relajar los músculos y prevenir la aparición de agujetas.

El aceite de árnica resulta
El aceite de árnica resulta eficaz para reducir el dolor en casos de contracturas, artritis, esguinces y golpes (Imagen ilustrativa Infobae)

Un masaje antes de dormir, especialmente en las articulaciones, puede contribuir a disminuir las molestias nocturnas. Es fundamental evitar el contacto del aceite de árnica con heridas abiertas o piel irritada, ya que podría provocar irritación.

El aceite de árnica se mantiene como un aliado natural para el bienestar muscular y articular, integrándose con facilidad en rutinas de cuidado personal orientadas a la prevención y el alivio de molestias cotidianas.

