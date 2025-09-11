México

“Cereza es un milagro”: perra embarazada sobrevive a explosión en Puente de la Concordia

Los alcances del incidente también afectaron a otros animales entre los que se encuentra una paloma, un gato y otro perro

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Testigos del accidente rescataron a
Testigos del accidente rescataron a Cereza, indicando que se encontraba corriendo entre la zona en donde ocurría el incendio. Foto: (Ana Silvia Díaz/FB)

En medio del caos provocado por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, que dejó al menos cuatro personas fallecidas y más de 90 heridos, una historia de esperanza ha comenzado a viralizarse en redes sociales: el rescate de una perrita embarazada, gravemente herida, que sobrevivió a la tragedia y logró dar a luz tras una cesárea de emergencia.

La organización protectora de animales “Huellitas, amor sin fronteras Ana Silvia Díaz F” compartió a través de su página de Facebook los momentos clave del rescate y evolución de la perrita, a quien llamaron “Cereza”. De acuerdo con los videos difundidos, el animal fue hallado en estado de shock, con quemaduras visibles y signos de trabajo de parto, corriendo desorientada en las inmediaciones del lugar de la explosión.

“Creemos que tenía dueño, se ve que es una perrita de casa”, comentaron en la primera publicación, agradeciendo a las personas que dieron aviso de su presencia y ayudaron a ponerla a salvo.

La perrita necesitó de dos
La perrita necesitó de dos cirugías: una cesárea y una operación más para estabilizar sus quemaduras. Foto: (Captura de pantallas)

Cereza fue trasladada de inmediato a una clínica veterinaria, donde fue estabilizada por un equipo médico que diagnosticó la necesidad de una cesárea urgente debido al riesgo que su estado físico representaba tanto para ella como para sus cachorros.

A pesar del crítico estado de salud en el que llegó, Cereza sobrevivió a la cirugía, al igual que sus cinco crías, aunque se informó que los cachorros nacieron prematuramente y se encuentran en condición delicada debido a su fragilidad y bajo peso.

En una transmisión en vivo desde redes sociales, Ana Silvia Díaz, fundadora de la organización, explicó que Cereza aún se encuentra en estado reservado, y que será necesaria una segunda cirugía para atender sus quemaduras. “Está luchando por vivir, y sus bebés también. Necesitamos mucha ayuda para costear los tratamientos”, expresó emocionada.

La historia de Cereza ha conmovido a cientos de usuarios, quienes han comenzado a ofrecer donativos y difundir el caso. La organización ha compartido diversas opciones para quienes deseen contribuir económicamente, ya que los gastos médicos continúan aumentando.

Aunque los cachorros de Cereza
Aunque los cachorros de Cereza nacieron bien, el nacer prematuros dificulta su supervivencia. Foto: (Captura de pantalla)

Datos para donativos:

  • Banorte: 072180011828376620
  • Bancomer: 4152 3138 1055 2732
  • Banco Azteca: 4027 6658 9277 9571
  • Coppel (OXXO): 4169 1614 6125 2255
  • PayPal: paypal.me/huellitasanadiaz

Además de agradecer la atención de los veterinarios, Ana Silvia enfatizó que esta historia debe visibilizar la importancia de la empatía y el respeto hacia los animales en situaciones de desastre. “Cereza es un milagro. Su fuerza nos da una lección de vida”, concluyó.

En redes sociales se ha difundido información en la que usuarios han informado sobre otros presuntos hallazgos de animales lesionados por los alcances de la explosión.

Según reportes, una paloma fue rescatada con múltiples heridas, así como un perro con la nariz quemada y un gato que fue encontrado con quemaduras en gran parte de su cuerpo.

Temas Relacionados

AnimalesMascotasRescate animalCerezaPuente de la ConcordiaExplosión pipaCalzada Ignacio Zaragozamexico-noticias

Más Noticias

Alicia se convirtió en escudo humano: protegió a su nieta de dos años de la explosión en Iztapalapa y ahora lucha por su vida

Alicia permanece en terapia intensiva con quemaduras en 98% del cuerpo

Alicia se convirtió en escudo

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 11 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias

Beca Rita Cetina 2025: paso a paso, actualiza tus datos en Llave MX para conservar el apoyo económico

Si tus datos no están actualizados, podrías quedarte fuera del proceso por errores de comunicación o fallos en la verificación de tu cuenta

Beca Rita Cetina 2025: paso

Alcalde Adolfo Cerqueda reconoce a bomberos de Neza por rápida reacción tras explosión en Puente de la Concordia

El edil destacó que 19 cuerpos de emergencia municipales fueron los primeros en llegar a la zona del incidente

Alcalde Adolfo Cerqueda reconoce a

En imágenes: la tragedia, los daños y la respuesta al estallido de una pipa de gas en el Puente de la Concordia

La serie fotográfica recorre escenas de caos, la atención a las víctimas y la movilización de vecinos y rescatistas

En imágenes: la tragedia, los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae Alejandro “N”, alias ‘El

Cae Alejandro “N”, alias ‘El Choko’, presunto líder de La Chokiza

Juez frena captura del contralmirante Fernando Farías, acusado de encabezar red de huachicol fiscal

Detienen a agente del Ministerio Público en Puebla acusado de solicitar 20 mil pesos tras localizar a joven desaparecida

Fiscalía de Jalisco incinera más de cuatro toneladas de drogas encontradas en Zapopan

Equipo de Junior H no ha solicitado apoyo a las autoridades de Baja California tras amenaza del CJNG por presentación

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Se definen las nominaciones y 7 habitantes están en riesgo de salir

La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la séptima semana

Fernando Delgadillo prepara transmisión especial para dar detalles de su concierto en Naucalpan: “Habrá sorpresas”

Así será el BOKSUNA FEST: música, gastronomía y cultura coreana en CDMX

La Casa de los Famosos México 2025: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes

DEPORTES

Un delantero con pasado en

Un delantero con pasado en Premier League podría vestir la camiseta de Pumas

Este es el brillante anillo que entregará el CMB al ganador entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Esta es la oferta que Raúl Jiménez rechazó de un club de la Liga MX para volver a México

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

La respuesta de Crawford sobre una supuesta lesión a días de pelear contra Canelo Álvarez