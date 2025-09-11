“Cereza es un milagro”: perra embarazada sobrevive a explosión en Puente de la Concordia

Testigos del accidente rescataron a Cereza, indicando que se encontraba corriendo entre la zona en donde ocurría el incendio. Foto: (Ana Silvia Díaz/FB)

En medio del caos provocado por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, que dejó al menos cuatro personas fallecidas y más de 90 heridos, una historia de esperanza ha comenzado a viralizarse en redes sociales: el rescate de una perrita embarazada, gravemente herida, que sobrevivió a la tragedia y logró dar a luz tras una cesárea de emergencia.

La organización protectora de animales “Huellitas, amor sin fronteras Ana Silvia Díaz F” compartió a través de su página de Facebook los momentos clave del rescate y evolución de la perrita, a quien llamaron “Cereza”. De acuerdo con los videos difundidos, el animal fue hallado en estado de shock, con quemaduras visibles y signos de trabajo de parto, corriendo desorientada en las inmediaciones del lugar de la explosión.

“Creemos que tenía dueño, se ve que es una perrita de casa”, comentaron en la primera publicación, agradeciendo a las personas que dieron aviso de su presencia y ayudaron a ponerla a salvo.

La perrita necesitó de dos cirugías: una cesárea y una operación más para estabilizar sus quemaduras. Foto: (Captura de pantallas)

Cereza fue trasladada de inmediato a una clínica veterinaria, donde fue estabilizada por un equipo médico que diagnosticó la necesidad de una cesárea urgente debido al riesgo que su estado físico representaba tanto para ella como para sus cachorros.

A pesar del crítico estado de salud en el que llegó, Cereza sobrevivió a la cirugía, al igual que sus cinco crías, aunque se informó que los cachorros nacieron prematuramente y se encuentran en condición delicada debido a su fragilidad y bajo peso.

En una transmisión en vivo desde redes sociales, Ana Silvia Díaz, fundadora de la organización, explicó que Cereza aún se encuentra en estado reservado, y que será necesaria una segunda cirugía para atender sus quemaduras. “Está luchando por vivir, y sus bebés también. Necesitamos mucha ayuda para costear los tratamientos”, expresó emocionada.

La historia de Cereza ha conmovido a cientos de usuarios, quienes han comenzado a ofrecer donativos y difundir el caso. La organización ha compartido diversas opciones para quienes deseen contribuir económicamente, ya que los gastos médicos continúan aumentando.

Aunque los cachorros de Cereza nacieron bien, el nacer prematuros dificulta su supervivencia. Foto: (Captura de pantalla)

Datos para donativos:

Banorte : 072180011828376620

Bancomer : 4152 3138 1055 2732

Banco Azteca : 4027 6658 9277 9571

Coppel (OXXO) : 4169 1614 6125 2255

PayPal: paypal.me/huellitasanadiaz

Además de agradecer la atención de los veterinarios, Ana Silvia enfatizó que esta historia debe visibilizar la importancia de la empatía y el respeto hacia los animales en situaciones de desastre. “Cereza es un milagro. Su fuerza nos da una lección de vida”, concluyó.

En redes sociales se ha difundido información en la que usuarios han informado sobre otros presuntos hallazgos de animales lesionados por los alcances de la explosión.

Según reportes, una paloma fue rescatada con múltiples heridas, así como un perro con la nariz quemada y un gato que fue encontrado con quemaduras en gran parte de su cuerpo.