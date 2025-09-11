Cae en Morelos Brayan Camilo “N”, presunto integrante de la Familia Michoacana y originario de Colombia

Fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (SSPC Morelos)

Un hombre de nacionalidad extranjera fue detenido como resultado de un cateo en Morelos, dicho sujeto llevaba un arma de fuego y dosis de droga. Las averiguaciones de las autoridades señalan que el hombre capturado está ligado con el grupo criminal Familia Michoacana.

Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos informó sobre diversas detenciones recientes en una conferencia ofrecida el 11 de septiembre.

El hombre recientemente capturado es identificado como posible generador de violencia, además de que estaría ligado con actos de extorsión. Las acciones que derivaron en el arresto del sujeto mencionado fueron realizadas el 5 de septiembre pasado.

En Cuernavaca fue registrado un robo con arma de fuego en el Callejón Eucalipto de la colonia Patios de la Estación, lo anterior provocó un cateo en el lugar y así fue capturado Brayan Camilo “N”, de 23 años, quien fue asegurado junto con una bolsa con presunta cocaína, un arma de fuego corta con cargador abastecido y 31 cartuchos.

El arma asegurada (SSPC Morelos)

“Este masculino es señalado como posible generador de violencia en la zona metropolitana relacionada con el grupo delictivo Familia Michoacana. Posteriormente se comprobó que Brayan Camilo ”N" es de nacionalidad colombiana, con estancia ilegal en el país".

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, agregó Urrutia Lozano.

En el arresto de la persona originaria de Colombia participaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como de la SSPC estatal, el Ejército, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Familia Michoacana: narcotráfico y robo de autos

Durante la conferencia de prensa mencionada, las autoridades indicaron que hay cuatro grupos delictivos ligado a robo de autos en Morelos, entre ellos Los Maya y la Familia Michoacana.

Los dos hombres detenidos (SSPC Morelos)

Además, los informes oficiales señalan que el grupo delictivo está involucrado en el trasiego de drogas. A mediados de agosto pasado elementos de seguridad capturaron a Francisco “N” y Alfredo “N”, de 60 y 55 años respectivamente, quienes viajaban con alrededor de 40 kilogramos de cristal (metanfetamina).

Según estimaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, el valor de la sustancia alcanzaría 10 millones de pesos. Además, Urrutia Lozano comentó posibles nexos con líderes criminales.

“Los masculinos podrían estar relacionados con líderes del grupo delictivo la Familia Michoacana, liderados por José Alfredo ”N" alias El Fresa y Johnny, alias El Pez", expresó el titular de Seguridad estatal a finales de agosto pasado.