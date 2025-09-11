México

Cae en Morelos Brayan Camilo “N”, presunto integrante de la Familia Michoacana y originario de Colombia

Dicho hombre fue capturado como resultado de un cateo en Cuernavaca

Por Luis Contreras

Guardar
Fue puesto a disposición del
Fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (SSPC Morelos)

Un hombre de nacionalidad extranjera fue detenido como resultado de un cateo en Morelos, dicho sujeto llevaba un arma de fuego y dosis de droga. Las averiguaciones de las autoridades señalan que el hombre capturado está ligado con el grupo criminal Familia Michoacana.

Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos informó sobre diversas detenciones recientes en una conferencia ofrecida el 11 de septiembre.

El hombre recientemente capturado es identificado como posible generador de violencia, además de que estaría ligado con actos de extorsión. Las acciones que derivaron en el arresto del sujeto mencionado fueron realizadas el 5 de septiembre pasado.

En Cuernavaca fue registrado un robo con arma de fuego en el Callejón Eucalipto de la colonia Patios de la Estación, lo anterior provocó un cateo en el lugar y así fue capturado Brayan Camilo “N”, de 23 años, quien fue asegurado junto con una bolsa con presunta cocaína, un arma de fuego corta con cargador abastecido y 31 cartuchos.

El arma asegurada (SSPC Morelos)
El arma asegurada (SSPC Morelos)

“Este masculino es señalado como posible generador de violencia en la zona metropolitana relacionada con el grupo delictivo Familia Michoacana. Posteriormente se comprobó que Brayan Camilo ”N" es de nacionalidad colombiana, con estancia ilegal en el país".

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, agregó Urrutia Lozano.

En el arresto de la persona originaria de Colombia participaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como de la SSPC estatal, el Ejército, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Familia Michoacana: narcotráfico y robo de autos

Durante la conferencia de prensa mencionada, las autoridades indicaron que hay cuatro grupos delictivos ligado a robo de autos en Morelos, entre ellos Los Maya y la Familia Michoacana.

Los dos hombres detenidos (SSPC
Los dos hombres detenidos (SSPC Morelos)

Además, los informes oficiales señalan que el grupo delictivo está involucrado en el trasiego de drogas. A mediados de agosto pasado elementos de seguridad capturaron a Francisco “N” y Alfredo “N”, de 60 y 55 años respectivamente, quienes viajaban con alrededor de 40 kilogramos de cristal (metanfetamina).

Según estimaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, el valor de la sustancia alcanzaría 10 millones de pesos. Además, Urrutia Lozano comentó posibles nexos con líderes criminales.

“Los masculinos podrían estar relacionados con líderes del grupo delictivo la Familia Michoacana, liderados por José Alfredo ”N" alias El Fresa y Johnny, alias El Pez", expresó el titular de Seguridad estatal a finales de agosto pasado.

Temas Relacionados

MorelosCuernavacaFamilia MichoacanaCocaínaColombiaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum se reúne con el director del Banco Interamericano: abordan el panorama económico de México

“Hablamos del Plan México y el panorama positivo para nuestro país”, dijo la presidenta

Sheinbaum se reúne con el

Papás de Christian Nodal estarían “furiosos” por la actitud del cantante con Cazzu y su hija Inti

Javier Ceriani aseguró que Jaime y Cristy acusan a Ángela Aguilar del distanciamiento del sonorense con su primogénita

Papás de Christian Nodal estarían

Mazatlán vs Pumas, IA revela al ganador del encuentro

Con planteles en transición y antecedentes marcados, la IA analiza factores clave que podrían inclinar el resultado sin revelar al favorito

Mazatlán vs Pumas, IA revela

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: termina prueba de robo de salvación y ya hay finalistas

Sigue la actualización minuto a minuto de este jueves

La Casa de los Famosos

Licencia de conducir permanente CDMX 2025: cuál es el nuevo requisito para tramitarla

El costo del permiso es de 1,500 pesos y se podrá tramitar hasta diciembre de este año

Licencia de conducir permanente CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en CDMX integrante del

Cae en CDMX integrante del Grupo mafioso Clan Pillera–Puntina de Italia, era buscado por la Interpol

Centro Prodh denuncia opacidad en el proceso para la elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

Capturan en el AICM a Oscar “N”, identificado como principal operador financiero del CJNG

Huachicol fiscal en México: reportan 555 empresas y 8 puertos vinculados con el crimen organizado

Congresista de EEUU aseguró que “México toma en serio la corrupción” tras la captura de Roberto Farías por huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Papás de Christian Nodal estarían

Papás de Christian Nodal estarían “furiosos” por la actitud del cantante con Cazzu y su hija Inti

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: termina prueba de robo de salvación y ya hay finalistas

Shakira en Puebla: horarios, clima, objetos prohibidos y todo sobre ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Festival del Queso y Chocolate 2025: cuánto cuesta y dónde será el delicioso evento gastronómico

Poncho de Nigris advierte que podría salir alguien del Team Noche y explica su estrategia para sacar a Dalilah

DEPORTES

Mazatlán vs Pumas, IA revela

Mazatlán vs Pumas, IA revela al ganador del encuentro

¿Dónde y a qué hora ver el juego 2 de la Serie del Rey entre los Diablos Rojos de México y los Charros de Jalisco?

David Faitelson y Andrés Vaca aplauden la llegada de Memo Ochoa al Limassol de Chipre: “Imposible juzgarlo”

Este es el salario de Anthony Martial, posible nuevo delantero de los Rayados de Monterrey

Bandido revela que su familia es la base de su éxito en la lucha libre: “Ellos estuvieron en las buenas, malas y peores”