Cae “Crazy”, menor ligado a la Fuerza Antiunión, señalado de homicidio y de colocar narcomantas contra La Unión Tepito

El joven de 16 años fue aprehendido junto a dos cómplices con antecedentes penales, tras persecuciones, decomiso de drogas y armas

Por Aranza Estrada

Las mujeres arrestadas, identificadas como 'La Guera' y Karen Vázquez, intentaron huir en una motoneta tras ser sorprendidas por la policía. (SSC)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, a dos mujeres y a un menor, presuntos integrantes del grupo delictivo “Fuerza Antiunión”, durante el operativo se aseguró un arma de fuego y diversas dosis de aparente droga.

Las mujeres detenidas fueron identificadas como Guillermina Durán Lezama, alias “La Güera” y Karen Vázquez Hernández, quienes cuentan con antecedentes en el Sistema Penitenciario capitalino.

De acuerdo con una versión extraoficial, ambas estarían implicadas en la colocación de mantas con mensajes amenazantes en diferentes puntos de la ciudad, bajo las órdenes del menor apodado Crazy, quien fue identificado como Yair Israel “N”.

Las autoridades vinculan a los detenidos con la colocación de mantas con amenazas en zonas clave de la Ciudad de México. (SSC)

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que “las tres personas detenidas son señalados como probables responsables de elaborar y colocar una manta con un mensaje dirigido a un grupo delincuencial antagónico”.

Durante la intervención policial, los uniformados detectaron a dos mujeres en el cruce de Valerio Trujano y Santa Cruz, manipulando de forma sospechosa pequeñas bolsas de plástico, similares a las empleadas en la venta de estupefacientes.

Al percatarse de la presencia policial, ambas mujeres intentaron huir a bordo de una motoneta roja, pero fueron interceptadas tras una persecución. En la revisión preventiva, los agentes aseguraron “60 bolsitas” con posible marihuana, un paquete adicional con la misma sustancia a granel, dos teléfonos celulares y el vehículo utilizado en la fuga.

De manera paralela, en el cruce de Belisario Domínguez y Plaza de la Concepción, los policías aprehendieron añ de 16 años en posesión de un arma de fuego plateada, un cargador, nueve cartuchos útiles, una bolsa con hierba a granel con características de marihuana, un teléfono celular y una motocicleta azul.

Yair Israel “N” es señalado como presunto responsable material del homicidio de un hombre en el mercado 2 de abril, ocurrido el 7 de noviembre de 2024. Además, se le atribuye la elaboración y colocación de una manta con amenazas dirigidas a “El Fernandito”, presunto miembro del grupo criminal identificado como “La Unión Tepito”.

El operativo de la SSC permitió asegurar drogas, armas, teléfonos celulares y dos motocicletas aparentemente utilizadas en actividades ilícitas. (SSC)

Las autoridades informaron que Guillermina Duran Lezama cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo, mientras que Karen Vázquez Hernández registra cinco ingresos y una presentación ante el Ministerio Público por el mismo delito. Por su parte, el menor detenido ya había sido presentado anteriormente ante el Ministerio Público por delitos contra la salud.

La investigación también vincula a las dos mujeres con la colocación de una manta en el Eje Central, en la colonia Guerrero, bajo las órdenes de “Crazy”. Tras la detención, a los tres implicados se les leyeron sus derechos y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, junto con los objetos y vehículos asegurados, para determinar su situación jurídica.

