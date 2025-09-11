Alcalde Adolfo Cerqueda reconoce a bomberos de Neza por rápida reacción tras explosión en Puente de la Concordia

El presidente municipal reconoció la colaboración entre autoridades mexiquenses y de la Ciudad de México. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Tras la explosión de una pipa que transportaba gas LP en el Puente de la Concordia, ubicada en la calzada Ignacio Zaragoza, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, reconoció públicamente el trabajo del Cuerpo de Bomberos y Rescate Municipal de Nezahualcóyotl, quienes fueron los primeros en llegar al lugar del siniestro.

“Quiero reconocer todo el trabajo y apoyo que están brindando mis compañeras y compañeros del cuerpo de #Bomberos y #RescateMunicipal en el Puente de la Concordia, donde lamentablemente se registró la explosión de una pipa que contenía gas LP. Estamos en coordinación y comunicación con todo el equipo de la #CiudadDeMéxico para seguir apoyando en lo necesario”, señaló el edil en su cuenta de Facebook.

En un comunicado oficial emitido por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, se detalló que 19 elementos de emergencias del municipio arribaron como primeros respondientes. El equipo estuvo conformado por 15 bomberos y cuatro paramédicos, quienes se movilizaron en cinco camiones cisterna, tres camionetas de rescate y dos ambulancias, sumándose rápidamente a las labores de control del fuego y atención médica prehospitalaria.

La explosión y el incendio provocaron la rápida movilización de los cuerpos de emergencia. Foto: (SeguridadNeza/Facebook)

El personal de Nezahualcóyotl trabajó en coordinación con elementos del Gobierno de la Ciudad de México, Gobierno del Estado de México, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), Alcaldía Iztapalapa, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), y la Guardia Nacional, entre otras instancias.

La tragedia ocurrió cerca de las 14:20 horas de este miércoles, cuando una pipa que transportaba aproximadamente 49 mil 500 litros de gas LP se volcó en la zona del Puente de La Concordia. El derrame del combustible provocó una fuerte explosión e incendio, cuya onda expansiva afectó a por lo menos 32 vehículos y generó pánico entre transeúntes y automovilistas.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha confirmado que el accidente dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y 90 lesionadas, de las cuales 10 ya fueron dadas de alta.

El incidente dejó a decenas de personas heridas y cuatro fallecidos. Foto: @JefeVulcanoCova/X

La dependencia también informó que ha iniciado una investigación para determinar las causas del accidente y la posible responsabilidad de la empresa propietaria de la pipa, en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

Además, personal especializado en diversas áreas periciales trabaja en el sitio para recabar indicios y esclarecer los hechos. La Fiscalía, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI), permanece en hospitales brindando acompañamiento jurídico, contención psicológica y orientación social a víctimas y familiares.

La actuación inmediata del equipo de bomberos de Neza fue clave para reducir los riesgos y evitar una tragedia aún mayor.