AICM suspenderá operaciones el 16 de septiembre durante el siguiente horario

A través de X advierten a usuarios por condiciones adversas esta semana. Créditos: Google Maps/スタバカ（SUTABAKA）

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) anunció la suspensión de operaciones para el próximo martes 16 de septiembre, esto como parte de los eventos de ce

“El martes 16 de septiembre, de 9 a 14 horas se suspenden despegues y aterrizajes”, precisó el AICM a través de un comunicado.

Agregó que los vuelos se reanudarán, en ambas terminales, al concluir el desfile aéreo militar con motivo de la conmemoración de la Independencia de México.

ARCHIVO - Un avión de la aerolínea Aeroméxico se estaciona en la pista del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, el 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

Por estas razones, se recomienda a los usuarios que tengan programado un viaje para esa fecha, consultar con su línea aérea el estatus de su vuelo, pues el desfile militar traerá algunos ajustes en los horarios ya programados.

La Secretaría de Marina (Semar) detalló que la suspensión de operaciones en el AICM se acordó de manera coordinada entre las autoridades civiles y militares: la AFAC, SENEAM, SEMAR, SEDENA y el AIBJ.

Otro puerto aéreo que suspenderá operaciones es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pues la Base Aérea de Santa Lucía será el punto de partida de los aviones que participarán en el desfile.

La exhibición de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana es uno de los momentos más esperados del desfile militar del 16 de septiembre en la Ciudad de México.

Miles de personas asisten cada año para observar las maniobras y formaciones que realizan distintas aeronaves sobre el Zócalo y las principales avenidas del centro.

Este segmento suele captar la atención del público por la destreza y coordinación de los pilotos.

El AICM se recupera por daños causados el 12 de agosto

Las obras de rehabilitación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) registran un avance tras las afectaciones provocadas por las intensas lluvias del 12 de agosto.

Como parte de los trabajos, se identificaron problemas en la salida de agua, los cuales están siendo atendidos actualmente. Además, se contempla la ejecución de una obra mayor para evitar que se repita una situación similar.

El gobierno federal aseguró que se recuperó el progreso de la remodelación de la terminal 1, y aseguró que se está trabajando para prevenir futuras afectaciones por lluvias.

Actualmente el Aeropuerto Internacional Benito Juárez se prepara para la llegada de millones de turistas que asistirán a Mundial de la FIFA que se celebrará en el próximo verano de 2026.

La Ciudad de México es la sede más importante de nuestro país, pues el Estadio Azteca albergará cuatro de los diez partidos programados en territorio nacional.